Apresentadora da GloboNews chora ao vivo em entrevista com médico que perdeu filha para a Covid-19

Durante entrevista sobre a vacinação contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos, a jornalista Aline Midlej se emocionou ao conversar com o médico Rodolfo Aparecido da Silva, que perdeu a filha Alícia, de 7 anos, para o coronavírus em janeiro de 2021. A apresentadora lembrou de sua sobrinha, que tem a mesma idade, e chorou ao vivo no Jornal das 10 dessa quinta-feira (6).

"Eu sinto muito pelo seu relato. A minha sobrinha tem a idade da sua filha. Desculpa", disse Aline, com a voz embargada e não conseguindo conter as lágrimas. Poucos segundos depois, ela voltou a conversar com o especialista.

VEJA O MOMENTO:

Que depoimento lindo, forte, altivo, corajoso e necessário do Dr. Rodolfo, médico da linha de frente do combate a covid e que perdeu a filha de 7 anos para a doença. A emoção, o choro da @AlineMidlej é o choro de todos nós. Vamos vacinar as crianças, vamos salvar VIDAS. pic.twitter.com/1HCouBdPYq — Rodrigo (Palito) Cebrian (@rodcebrian) January 7, 2022

As imagens viralizaram e internautas comentaram sobre a notícia. "Que depoimento lindo, forte, corajoso e necessário do doutor Rodolfo, médico da linha de frente do combate a covid e que perdeu a filha. A emoção, o choro da Aline é o choro de todos nós", escreveu um seguidor no Twitter.

"Se a dor parece imensurável só de ouvir, não consigo nem imaginar o que esse pai está sentindo", registrou outro.

"Choramos juntos", diz Aline Midlej

Em sua coluna no g1, Aline Midlej comentou nesta sexta-feira (7) sobre o momento de emoção. Ela falou sobre a importância da vacina para crianças e criticou a fala o presidente Jair Bolsonaro, que pediu que se questionassem as mortes de crianças por Covid.

Aline Midlej Jornalista Choramos juntos. Eu, ele, uma maioria no país, que sente. Somos maioria. Choramos pelas mortes, pelo desamparo mas, também, por sermos lembrados que não podemos sucumbir, que há resistência em forma de gente de verdade

Ela fala sobre a força do médico e comenta que "sobre as trevas, existe a luz do Dr. Rodolfo, pai da Alicia, que iluminou a esperança em muitos de nós. Resgatou uma força perdida no labirinto de tanto desgoverno".