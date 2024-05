WhatsApp deixa de funcionar em 35 modelos de celular; veja lista

Usuários de diferentes modelos de celulares devem ficar atentos a uma grande atualização do aplicativo de mensagens WhatsApp. Nesta quarta-feira (1º), diversos smartphones deixaram de suportar a plataforma.

A lista inclui marcas com o sistema operacional Android, como Motorola, Lenovo, Huawei, Xiaomi, LG, Sony e Samsung, além de alguns iPhones. As informações são do jornal O Globo.

Quando o app deixa de ser compatível com uma versão de um sistema operacional, os usuários perdem benefícios como atualizações, correções do sistema e suporte técnico em geral, o que compromete o funcionamento do app no aparelho.

No total, 35 modelos deixaram de receber atualização do aplicativo.

Veja modelos:

Celulares da Motorola em que o WhatsApp parou de funcionar

Moto X 2013;

Moto G.

Celulares da Samsung em que o WhatsApp parou de funcionar

Galaxy Grand;

Galaxy S3 mini VE;

Galaxy S4 mini I9190;

Galaxy Express 2;

Galaxy S4 Zoom;

Galaxy S4 Active;

Galaxy S4 mini I9192 Duos;

Galaxy S 19500;

Galaxy S4 mini I9195 LTE;

Galaxy Ace Plus;

Galaxy Core;

Galaxy Note 3 Neo LTE+;

Galaxy Note 3 N9005 LTE.

Celulares da Apple em que o WhatsApp parou de funcionar:

iPhone SE;

iPhone 6S;

iPhone 6S Plus;

iPhone 5;

iPhone 6

Celulares da Lenovo em que o WhatsApp parou de funcionar:

Lenovo A858T;

Lenovo S890;

Lenovo 46600;

Lenovo P70.

Celulares da LG em que o WhatsApp parou de funcionar:

Optimus 4X HD P880;

Optimus G Pro;

Optimus L7;

Optimus G.

Celulares da Sony em que o WhatsApp parou de funcionar:

Xperia Z1;

Xperia E3.

Celulares da Huawei em que o WhatsApp parou de funcionar: