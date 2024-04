WhatsApp mudou de cor? Usuários estranham cores branco ou verde no Android e iPhone

Alguns usuários do aplicativo de troca de mensagens WhatsApp notaram que a plataforma fez mudança na interface nessa quinta-feira (18). Em dispositivos Android, o layout predominante verde passou a ser branco. Já em smartphones com sistema iOS (iPhone), as notificações e alguns botões que eram azuis se tornaram verdes.

Nas redes sociais, as alterações foram o assunto de alguns internautas, que expressaram opiniões diversas, desde aprovação à estranheza.

"Tava usando o WhatsApp normal. Aí saí, quando voltei, ele ficou preto com verde florescente. Gostei não", comentou uma usuária no X, antigo Twitter. "Meu WhatsApp atualizou e ficou tão branco que tá esquisito", disse outra.

Veja também Tecnologia O que aconteceu com o Duolingo? Entenda teorias sobre aparência 'velha e triste' do Duo Zoeira Gracyanne revela que viveu romance com outro após se separar de Belo Tecnologia 'TV 3.0' irá conectar canais abertos com internet; entenda o que é

"Meu WhatsApp mudou a cor das sinalizações pra verde. Não gostei. Apaguei o app e baixei de novo. Estava sem wi-fi pra esperar o backup. Não esperei, perdi todas as conversas e a sensação é que perdi parte da minha história e tô começando outra agora. Pelo menos voltou pro azul", detalhou uma terceira.

Mas também teve quem aprovasse as mudanças: "WhatsApp tá tão gostosinho, todo branco", escreveu um internauta na mesma rede.

Até o momento, a plataforma não divulgou pronunciamento oficial sobre as alterações e nem todos os usuários foram afetados.