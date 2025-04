Resultado da enquete do BBB 25: confira quem tem mais chances de sair hoje (8)

O resultado da enquete do Diário do Nordeste sobre o paredão do Big Brother Brasil desta terça (8) aponta João Gabriel liderando a intenção de votos com 58,2% do total.

Com o resultado, João é apontado como o próximo eliminado do programa. Diego Hypolito aparece com 32,5%, seguido pelo terceiro emparedado: Vitória Strada, que tem 9,4%.

Logo após a eliminação de Daniele Hypolito, os participantes competiram na Prova do Líder, vencida por Maike, e a berlinda foi formada. O mais votado pelo público deixará a casa mais vigiada do Brasil na terça-feira (8).

VEJA VOTOS:

Legenda: Enquete do BBB 25 aponta saída de brother com mais de 50% dos votos Foto: Intera

Como foi a formação do Paredão?

Líder, Maike indicou o ex-ginasta direto ao paredão. Em seguida, brothers e sisters votaram na sala. Abaixo, veja quem votou em quem:

Diego votou em João Gabriel;

João Gabriel votou em Vitória;

Delma votou em João Gabriel;

Renata votou em Vitória;

Vitória votou em João Gabriel;

Guilherme votou em João Gabriel;

João Gabriel votou em Vitória;

Vinícius votou em João Gabriel.

Com 5 votos, João Gabriel foi o mais votado pela casa, já Vitória, com 3 votos, foi a segunda mais votada também sendo indicada ao paredão.

