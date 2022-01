Saiba quem são os 10 ex-BBBs mais seguidos no Instagram

Nem só de recordes de audiência vive um Big Brother Brasil (BBB). Nos últimos anos, com a explosão das redes sociais e a influência delas em realities shows, participantes do BBB tiveram seus números alavancados, especialmente no Instagram.

Juliette Freire, a campeã do BBB 21 e fenômeno da internet, entrou no programa com menos de 5 mil seguidores, e hoje é a ex-BBB mais seguida no Instagram, com número recorde: 33 milhões.

Às vésperas da estreia do BBB 22, o Diário do Nordeste separou uma lista com os participantes mais bem seguidos da rede social, a partir de dados colhidos em janeiro de 2022.

Veja os 10 ex-BBBs mais seguidos do Instagram:

1º lugar: Juliette Freire

A paraibana Juliette Freire não só ganhou a edição de 2021, mas também tomou o status de BBB mais seguida da história, desbancando Sabrina Sato.

Juliette conta com mais de 33 milhões de seguidores no seu perfil oficial do Instagram: @juliette.

2º lugar: Sabrina Sato

Participante do BBB 3 e atualmente apresentadora de TV, Sabrina Sato (@sabrinasato) é a segunda ex-sister mais seguida do Instagram, com 31 milhões de seguidores.

3º lugar: Grazi Massafera

Vice-campeã do BBB 5, Grazi Massafera se tornou atriz e emplacou uma carreira repleta de papéis de sucesso. Ela conta hoje com 24,5 milhões de seguidores.

4º lugar: Rafa Kalimann

Rafa Kalimann (@rafakalimann), do BBB 20, já chegou no reality com bons milhões de fãs no Instagram, por seu trabalho como influenciadora digital e missionária. Na edição, ela foi a vice-campeã e saiu com seus números ainda maiores.

Atualmente, Rafa possui 22,5 milhões de seguidores na rede social.

5º lugar: Viih Tube

Uma das participantes mais emblemáticas do BBB 21, Viih Tube (@viihtube) já tinha uma carreira consolidada nas redes sociais, mas após o reality show ganhou ainda mais visibilidade e hoje acumula mais de 21,8 milhões de seguidores.

6º lugar: Bianca Andrade (Boca Rosa)

A blogueira Bianca Andrade (@bianca), ou Boca Rosa, já fazia sucesso antes da entrada no BBB 20, com seus conteúdos como maquiagem e também seu empreendimento, o Boca Rosa Beauty. Atualmente ela soma mais de 16,8 milhões de seguidores.

7º lugar: Pocah

A funkeira Pocah (@pocah), que ficou em 5º lugar no BBB 21, chegou com a carreira na música já encaminhada, mas foi depois da 21ª edição que ela alcançou mais níveis de estrelato. Ela já soma mais de 15,4 milhões de seguidores.

8º lugar: Manu Gavassi

Queridinha das redes sociais, a "fada sensata" Manu Gavassi (@manugavassi) terminou em 3º lugar no BBB 20 e, em meio aos trabalhos como cantora e atriz, já soma 15,2 milhões de seguidores.

9º lugar: Gil do Vigor

Gilberto Nogueira (@gildovigor), o Gil do Vigor, figura como o único homem entre ex-BBBs mais seguidos. O pernambucano de origem humilde e estudiosa conquistou o Brasil com sua "cachorrada" e já coleciona 14,7 milhões de seguidores.

10º lugar: Gabi Martins

A cantora sertaneja Gabi Martins (@gabimartins) viu seus números subirem após participar do BBB 20. A "mineirinha" que conquistou o público com seu jeito puro e meigo, e protagonizou um polêmico casal, soma 12,4 milhões de seguidores no Instagram.