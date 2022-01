BBB 22: Veja quais são as novidades confirmadas

O Big Brother Brasil (BBB) 22 começa em 17 de janeiro cheio de novidades. Anualmente, o reality ganha novos cenários, provas e ações que podem interferir na eliminação ou imunização dos participantes.

Veja as novidades do BBB 22

Tadeu Schmidt é o novo apresentador

Legenda: Apresentador já postou foto na frente da entrada da casa do BBB Foto: Reprodução/Instagram

A TV Globo anunciou, no dia 10 de novembro de 2021, durante o "Fantástico", a saída de Tadeu Schmidt do programa dominical para apresentar o BBB 22. Atualmente, Poliana Abritta divide a apresentação do jornalístico com Maria Júlia Coutinho. Ele é o terceiro apresentador do reality.

Dani Calabresa vai comandar o CAT BBB 22

Legenda: Humorista substitui Rafael Portugal em quadro no reality Foto: Divulgação/TV Globo

A comediante Dani Calabresa foi anunciada, em 18 de dezembro de 2021, como a mais nova humorista do quadro. Anteriormente, o carioca Rafael Portugal era quem comandava o momento de humor do BBB 21.

"Boa sorte, Daniiiii! Agora sou eu que vou ligar", desejou Rafael Portugal em comentário na rede social.

Botão da desistência

Legenda: Localização do botão na casa ainda não informada Foto: Shutterstock

Boninho, diretor do BBB 22, anunciou a introdução do botão da desistência na nova edição do reality. Ele revelou a informação em março de 2021.

Caso um participante queira desistir do BBB é preciso tocar um botão fora do confessionário para chamar a produção. Lá dento, o brother ou a sister expressa seu desejo de sair e primeiro acontece uma conversa. Foi assim que ocorreu com Lucas Penteado no BBB 21, que pediu para sair da casa após uma série de brigas em uma das festas.

Líder terá novidade em festa semanal

Legenda: A festa do líder é comemorada com uma temática escolhida do desejo de um brother ou sister Foto: Divulgação/TV Globo

A Festa do Líder vai ganhar um tempero extra: antes da celebração, os participantes poderão comprar itens adicionais com suas estalecas para deixar a comemoração ainda mais turbinada.

A casa traz mudanças e novos ambientes, que vão ser palco das dinâmicas marcantes do programa, como Provas do Líder, do Anjo, Bate-Volta e Imunidade, festas, jogos da discórdia, almoços e muito mais.

Cinema do Líder na sua casa

Legenda: Brothers e sisters assistem filmes nacionais e séries produzidas por grandes produtoras Foto: Divulgação/TV Globo

O público vai poder curtir o Cinema do Líder de uma forma diferente: será possível assistir ao mesmo conteúdo que os participantes no BBB 22, mas em própria casa.

O filme exibido para os participantes do reality será transmitido na Sessão Cinema do Líder, nas noites de terça-feira na TV Globo.

Reencontro de todos os participantes após o programa

Legenda: Em 2021, reality promoveu o dia 101 como de reencontro dos participantes Foto: Divulgação/TV Globo

A direção do BBB confirmou, por meio de publicação em site oficial, que ao final da edição haverá um programa extra com o reencontro dos participantes da temporada 2022.