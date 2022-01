Juliette recebe prêmio de "Personalidade Digital" no "Melhores do Ano"

Juliette Freire levou o prêmio de "Personalidade Digital" no "Melhores do Ano" do Domingão com Huck, solenidade exibida neste domingo (2). A campeã do Big Brother Brasil de 2021 concorria com o ator Ary Fontoura e o doutor em ciência Atila Iamarino.

A premiação destacou os grandes talentos na dramaturgia, jornalismo, humor e no digital em uma edição apresentada pela primeira vez por Luciano Huck.

A paraibana foi a favorita no voto popular em sua categoria, inédita na premiação. Emocionada, ele dedicou o prêmio a sua mãe, Maria de Fátima.

"Não são os seguidores que fazem minha personalidade, não é fama, não é um reality de TV. Essa personalidade, que hoje é tida como digital, foi construída pela dona Maria de Fátima, que com muita luta criou os seis filhos com um salário mínimo. Foi construída em tanta coisa... Em trabalho, em princípios", disse ela.

Durante o discurso, Juliette fez questão de destacar o trabalho dos companheiros de categoria, e também dedicou a honraria aos amigos e a sua equipe, ressaltando a dificuldade que é apoiar uma personalidade da internet.

"Enquanto eu estava lá dentro do reality, vivendo vários conflitos, a minha família e meus amigos estavam abrindo mão de seus trabalhos, suas famílias... E sofrendo muito, sendo julgados o tempo inteiro e que são até hoje. Os meus amigos, que são a minha equipe, estão comigo calçando o meu sapato, gerenciando minha carreira e ainda assim são muito julgados. Essa personalidade eu dedico a eles."