Humorista Paulo Vieira vai apresentar quadro no BBB 22

As expectativas para o Big Brother Brasil (BBB) 22 estão a mil, e o público segue à espera de novidades sobre o reality show. Apesar de a lista de participantes ainda não ter saído, a Globo revelou que o humorista Paulo Vieira, 29 anos, fará parte da atração, prevista para estrear no dia 17 de janeiro, mas em um quadro inédito.

A participação do artista ocorrerá no "Big Terapia". O segmento pretende "analisar", de forma não convencional, o comportamento de brothers e sisters, além de tentar ajudar o público a entender as entrelinhas da tensão pré-paredão.

O quadro ainda se prestará a dar conselhos sobre a vida pós-BBB para os participantes que deixarem o confinamento.

"Vou falar o que as pessoas de casa pensam e nunca imaginaram que fossem ouvir na televisão. O público pode esperar que eu vá me divertir muito, acima de tudo", assevera o humorista. "É assim que eu procuro fazer o meu trabalho e que eu gosto".

Fã de BBB

Paulo Vieira ressaltou acompanhar o programa desde criança. "Minha família ama BBB. Meu pai é absolutamente viciado, se inscreve todo ano. Então, eu vivi muito isso de fazer inscrição, gravar a fita e mandar", relata, dizendo amar o BBB e estar feliz em participar da atração televisiva.

Paulo Vieira Humorista “É o emprego dos sonhos, porque você é pago para assistir ao BBB. A maioria das pessoas tem que mentir para o chefe que está trabalhando enquanto está se informando, falando e assistindo ao programa. É o meu emprego, eu vou ganhar para isso".

Após anúncio oficial nas redes sociais, o comediante resgatou discretamente uma polêmica relacionada ao reality. "Entrei só pra poder falar que pago o salário dos colegas globais. Esse momento é meu", brincou, em alusão à discussão entre o ator Ícaro Silva e o ex-apresentador do programa, Tiago Leifert.

Outras novidades

O 'BBB 22' já teve algumas novidades divulgadas. Entre elas, está a nova apresentação, que ficará a cargo de Tadeu Schmidt. Antes de comandar a atração, o jornalista estava no programa dominical Fantástico, junto a Poliana Abritta.

Além da troca de apresentação do programa, haverá mudanças também em quadros do reality show. A comediante Dani Calabresa substituirá Rafael Portugal no CAT BBB 22.

A nova edição do programa também terá outras surpresas, como benesses, botão de desistência e reencontro dos participantes.