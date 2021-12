BBB22: nova edição tem líder com mais privilégios, botão novo e VIP e Xepa frente a frente

A 18 dias da estreia da nova edição do Big Brother Brasil, Tadeu Schmidt revelou algumas novidades do reality nesta quinta-feira (30). O BBB22 começa no dia 17 de janeiro.

Segundo o apresentador, o líder terá mais privilégios e um provável quarto secreto, já que ele contou que não achou o cômodo destinado ao brother na casa.

A já tradicional separação do grupo entre VIP e Xepa terá um novo fator no ano que vem: os dois ficarão frente a frente.

O BBB22 ainda deve continuar com o quadro bate e volta, em que os brothers indicados ao paredão têm a chance de escapar da berlinda momentos antes de iniciar a votação para escolher quem será eliminado.

Um novo botão, que pode ser usado ou não pelos participantes, e novos recursos no #FeedBBB, além de novos integrantes e novidades no #RedeBBB estreiam na nova edição do programa.

Schmidt divulgou os spoilers de uma maneira inusitada. "Gente, desculpa, queria muito adiantar umas novidades para vocês, contar algumas coisas que descobri, mas não me deixaram contar nada", brincou, enquanto mostrava as novidades em cartazes que segura em um vídeo.

"A equipe está aqui do lado em uma reunião, então eu não vou falar nada. Não posso e não vou falar nada para vocês mesmo, tá? Mas não vejo a hora de dividir tudo com vocês. Tudo bem, né, pessoal? Cá entre nós, 2022 está aí! Já é dia 17", disse.