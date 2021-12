Luísa Sonza e Vitão negam estarem juntos de novo

Após a divulgação de que Luísa Sonza e Vitão estariam namorando novamente, os cantores negaram a informação. Segundo informações do portal Hugo Gloss, embora ambos estejam em Santa Catarina, os artistas não passarão o réveillon juntos.

Luísa disse que suas férias já estavam marcadas e que a intenção é passar o feriado com familiares. “Não viemos juntos pra Florianópolis, vim passar o réveillon aqui no sul com meus primos. Eu já tinha minhas férias marcadas aqui e por coincidência o Victor tinha show marcado aqui também”, explicou.

A cantora fez questão de dizer que a amizade entre os dois continua, e que encontros casuais entre eles podem facilmente acontecer.

“[...] sempre deixamos claro que mantemos uma relação de amizade, de muito respeito e amor, então não se surpreendam se nos verem juntos em alguns momentos. Nosso círculo de amizade é praticamente o mesmo, é normal que às vezes a gente se encontre, mas não estamos juntos”, esclareceu a cantora.

Vitão confirmou o que foi dito por Luíza. “Não estamos juntos, somos amigos. Eu vim tocar, trabalhar em Santa Catarina e Luísa passa férias com a família. Independentemente, sempre deixamos claro que somos amigos e ponto”.

O suposto novo relacionamento entre o casal foi divulgado pelo colunista Leo Dias, do Metrópoles. Conforme o jornalista, Luísa e Vitão estariam hospedados no mesmo condomínio para passar o ano a virada de ano juntos.