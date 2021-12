Drag Queen brasileira é campeã do 'Queen of The Universe'

A drag queen brasileira Grag Queen foi a campeã do programa "Queen of The Universe", comandada por Graham Norton. Oficialmente, a competição de canto de drag queens estreou no Brasil no serviço de streaming Paramount+.

A disputa contou com participantes da França, Estados Unidos, China, Dinamarca, Canadá, México, Austrália, Índia e Brasil.

Para a grande final, Grag Queen fez uma performance de "Rise Up". Ela levou o prêmio de 250 mil dólares (R$ 1,4 milhão).

"Eu nunca estive tão feliz! Não deixem de sonhar, pois uma vez ouvi que era só botar fé que as coisas começariam a fluir… Quem diria? hahaha. Eu amo cada um de vocês. Gratidão meu Brasil sil sil", escreveu ela no Instagram.

A final será exibida no Brasil em 13 da janeiro pelo Paramount+.