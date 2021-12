Cearense Giuliano Eriston vence 'The Voice Brasil' com 33,98% dos votos

Giuliano Eriston, do time Michel Teló, venceu a 10ª temporada do "The Voice Brasil", na noite desta quinta-feira (23). O cearense natural de Bela Cruz e criado em Jericoacoara recebeu 33,98% dos votos do público e se consagrou como a "voz brasileira".

Na final, ele cantou "Luz do Sol", de Caetano Veloso. Michel Teló elogiou o cearense: "Que alegria de ter essa voz comigo aqui no The Voice. Eu sou só gratidão".

Giuliano Eriston disputou o título com Bruno Fernandez (Time Claudia), Gustavo Boná (Time Lulu), Gustavo Matias (Time Brown) e Hugo Rafael (Time Iza).

Michel Teló homenageou Marília Mendonça durante o programa: "Ela foi uma revolução dentro da música sertaneja e brasileira. É uma humilde e singela homenagem a essa grandiosa artista".

Momento em que o cearense é declarado campeão

É CAMPEÃO! ✨ Giuliano Eriston é o grande vencedor do #TheVoiceBrasil com 33,98% 🏆❤️ pic.twitter.com/8e6RR3rStC — TV Globo 📺 (@tvglobo) December 24, 2021

