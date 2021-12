Com Giuliano Eriston na final, relembre representantes do Ceará finalistas no The Voice Brasil

Logo mais, todo o país vai conhecer o vencedor da décima temporada do The Voice Brasil, e ele pode ser um cearense. Natural de Bela Cruz (245 km de Fortaleza), Giuliano Eriston representa o time de Michel Teló e disputa o título com Gustavo Matias, Hugo Rafael, Bruno Fernandez e Gustavo Boná.

Mas essa não é a primeira vez que um artista aqui do Estado se destaca na competição e fica entre os melhores. Nas edições de 2013, 2014 e 2019 isso também aconteceu, uma prova de que no Ceará tem talento de sobra. Vamos relembrar?

Sam Alves (2013)

O primeiro cearense a chegar em uma decisão do talent show e o único a trazer o título para cá até agora foi Sam Alves, 32. Com residência nos Estados Unidos, ele participou das audições às cegas por lá, em 2013, mas não foi escolhido por nenhum dos jurados. Em outubro do mesmo ano, porém, virou todas as cadeiras da edição Brasil após cantar a música "When I Was Your Man".

Do time de Cláudia Leitte, Sam venceu a segunda temporada após a interpretação de “Hallelujah”, com a qual levou 43% dos quase 30 milhões de votos do público. Depois, o cantor participou do festival Planeta Atlântida, ganhou o Prêmio Multishow pela categoria Experimente e lançou dois álbuns de estúdio. Hoje, ele segue nos EUA, atuando no ramo musical de forma independente.

Romero Ribeiro (2014)

Radicado no Ceará há 19 anos, mais precisamente no município de Cascavel (a 61 km de Fortaleza), o carioca Romero Ribeiro, 37, chegou à grande final logo no ano seguinte a Sam. Do time de Carlinhos Brown, ele recorda até hoje da emoção de estar na decisão do programa que premiou a dupla Danilo Reis & Rafael.

Romero Ribeiro Cantor “A música que marcou foi ‘Deixa acontecer’, do grupo de pagode Revelação. Minhas expectativas eram as melhores possíveis, mas não imaginava estar em uma final. Lá aprendi a ser mais paciente. Tudo tem a hora certa de acontecer”, comenta.

O cantor reconhece que o The Voice lhe apresentou para o mundo, sendo até hoje um ponto de referência na trajetória artística que construiu. Após a participação, Romero foi vocalista do Exaltasamba, saindo em 2016 para voltar para a banda Acaiaca e cuidar da carreira solo. Em 2022, ele deve lançar o primeiro EP autoral, com seis canções de samba e pagode.

Ana Ruth (2019)

De Juazeiro do Norte, no Cariri, saiu a cearense finalista em 2019. Ana Ruth, 21, representou o time Iza e fez bonito na edição interpretando canções como “Sozinho”, de Caetano Veloso, e “Oceano”, de Djavan. Mas quem levou o título foi o paulista Tony Gordon.

Ana Ruth Cantora “Estar na final do The Voice, cantar naquele palco, foi tudo muito incrível. Conhecer a equipe que trabalha nos bastidores e também os artistas, com quem tenho contato até hoje. Foi especial demais e com certeza vai ficar na minha história pra sempre”, lembra.

Em 2021, ela fez um lançamento em parceria com o Rapbox de São Paulo. A música ‘Pra Sempre’ foi escrita por João Napoli, ex The Voice Kids. “Gravamos um clipe lindo no Rio de Janeiro junto com toda a minha equipe que tem me ajudado muito na construção dessa carreira”, conta.

Para 2022, a cantora garante surpresas. “Fechamos contratos e parcerias que logo logo estarão nas plataformas. Não posso revelar muito, porque ainda é segredo. Mas o início do ano já vai dar um gostinho do que 2022 promete”, diz.

Mais representantes

Além dos finalistas já apresentados, a competição musical contou ainda com outros artistas da terrinha, mas que ficaram em outras fases. Confira o nome de cada um e o ano de participação:

Nayra Costa (2012)

Marcos Lessa (2013)

Débora Cidrack (2013)

Dilauri (2014)

Débora Coutinho (2014)

Rafaela Porto (2018)

Heloísa Ribeiro (2019)

Rebeca Lindsay (2019)

Gabriel Nogueira (2020)

Cleane Sampaio (2020)

Camila Marieta (2021)

Manú Rodrigues (2021) E agora todos estão na torcida por Giuliano. Que venham as boas notícias mais tarde!