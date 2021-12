Conheça a trajetória de Giuliano Eriston, o cearense que disputa vaga na final do The Voice Brasil

Uma lembrança ainda é viva na memória de Giuliano Eriston . Na infância, uma de suas diversões era brincar com música. Caminhava pelas ruas de Bela Cruz (245 km de Fortaleza) imitando sons de guitarra com a boca. O cotidiano lúdico do menino ganhou asas. Hoje, aos 24 anos o cearense leva sua voz e carisma aos lares brasileiros.

O cantor e multi-instrumentista é semifinalista do “The Voice Brasil 2021” . A disputa por uma vaga na final acontece hoje, após a novela “Um Lugar ao Sol”. “Já sinto isso como recompensado”, explica o músico que começou a jornada nos palcos com nove anos.

“Sempre estava engajado com algo relacionado à música. Ia para ensaios de banda de forró, compartilhava sons com meus amigos guitarristas, fiz uma bandinha de heavy metal. Ao mesmo tempo, participava e dava canja em shows do meu pai, quando ele ia tocar em restaurantes, tocando MPB. Fui ganhando essa experiência de palco”, detalha.

Luz de Jeri

Giuliano Eriston conta que a mudança da família para Jijoca de Jericoacoara foi um marco em sua carreira. Considerada um dos destinos turísticos mais procurados do Ceará, a vila também respira uma cena musical forte. A grande oportunidade aconteceu em 2010, com a participação no Festival Choro e Jazz .

Naquele ano, o evento reunia mestres como Hermeto Pascoal, Arismar do Espírito Santo, Yamandú Costa, Dori Caymmi, entre outros. Giuliano Eriston foi a atração que abriu a programação do festival. O Diário do Nordeste registrou essa especial ocasião na trajetória do cantor.

“A abertura da segunda edição do festival de Choro e Jazz de Jericoacoara deixou a noite de ontem da pequena vila ainda mais elegante. Os trabalhos no grande palco, montado no fim da rua principal, foram abertos pelo jovem violonista de Bela Cruz, Giuliano Eriston, o ‘filho do Ricardinho e da Rose’ que, aos 13 anos, vem chamando atenção de músicos renomados pela virtuosidade com as cordas”, aponta trecho da reportagem.

Além do violão, a habilidade do jovem está presente na guitarra, cavaquinho, pandeiro, bandolim, baixo, flauta e saxofone. No ano seguinte à apresentação no festival, Giuliano Eriston foi convidado ao programa Domingão. O maestro Caçulinha apresentou o prodígio no quadro “De Olho Nele”. Ao vivo, tocou “Noites Cariocas”, “Wave”’ e “Tico-Tico no Fubá”.