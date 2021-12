Juliette explica uso de calcinha de cor bege em Réveillon antes de ganhar BBB

A ex-BBB Juliette explicou no Instagram, após a repercussão nas redes sociais sobre a cor de calcinha usada por ela na virada do ano, o motivo de ter escolhido uma peça bege para passar o réveillon de 2021.

"Ô negócio para render, essa história da calcinha bege. A gente usa muito quando usa roupa clara para não marcar. Mas está muito engraçado, estou achando o máximo!", declarou Juliette.

O fato da paraibana ter ganhado o Big Brother Brasil em 2021 atiçou o público na internet a levantar o questionamento para usar a mesma cor.

Juliette conquistou 33 milhões de seguidores em menos de um ano com holofotes nacionais. Além de sair milionária do reality, ele conquistou contratos de alto valor com marcas nacionais. Ao mesmo tempo, iniciou carreira como cantora.

Juliette enfrenta gripe

Ainda na rede social, Juliette revelou aos fãs o quadro de gripe enfrenta. Ao lado da mãe, ela explicou que vem tendo acompanhamento médico, repouso e tomando medicações.

"Todo mundo já tá viajando e eu doente com a televisão quebrada", comentou ela em storie.

