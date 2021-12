Fátima Bernardes desmente Eduardo Bolsonaro sobre fake news: 'É crime e tem que ser punido'

Durante o "Encontro" desta terça-feira (28), Fátima Bernardes desmentiu imagens compartilhadas pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL) como se fossem do programa dela. A apresentadora classificou o fato como "crime".

Internautas alteraram as legendas do Encontro para insinuar que Fátima estava "cancelando o Natal" e as "saidinhas" de detentos da prisão no fim do ano.

Fátima Bernardes Apresentadora O nome disso é crime, não é brincadeira, fofoca, é crime e tem que ser punido. A gente ajuda não compartilhando notícias falsas. Cheque. Não caia nessas mentiras, isso confunde as pessoas, atrapalha o trabalho de pessoas sérias.

Veja momento da declaração de Fátima

Que delícia ver a Fátima Bernardes sambando na cara do Eduardo Bolsonaro depois da fake news que ele postou dela ontem 🗣 pic.twitter.com/R1xhr8FObs — PEDRAO (@Itspedrito) December 28, 2021

Fátima pontuou que isso já aconteceu com notícias relacionadas ao Encontro: "Não é a primeira vez, são várias vezes envolvendo o programa com várias notícias falsas, e isso me deixa realmente muito triste".

"Infelizmente até o deputado Eduardo Bolsonaro compartilhou. A tarja tem cor diferente, a letra não é a mesma fonte, muda completamente o contexto. Discutíamos o direito de motoristas de aplicativos, aí já começa que não iria passar Natal com a família porque sou contra a ceia e a mentira vai crescendo de um jeito", indicou Fátima.

Túlio Gadêlha se posiciona

O deputado estadual Túlio Gadêlha (Rede), namorado de Fátima Bernardes, compartilhou o caso, que chamou de "fraco, rasteiro e vulgar".

Fraco, rasteiro e vulgar. Mente para criar polêmica. Cria polêmica para se tornar conhecido. Assim se elegeu. Assim seu pai e irmãos foram eleitos. Eduardo Bolsonaro é aquele homem sem honra. Sem caráter. Capaz de tudo. Dias mulheres virão! pic.twitter.com/gmRKPgGORZ — Túlio Gadêlha (@tuliogadelha) December 27, 2021

"Cria polêmica para se tornar conhecido. Assim se elegeu. Assim seu pai e irmãos foram eleitos. Eduardo Bolsonaro é aquele homem sem honra. Sem caráter. Capaz de tudo. Dias mulheres virão!", escreveu.