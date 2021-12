Atriz Fabiana Karla anuncia fim de casamento com Diogo Mello

A atriz pernambucana Fabiana Karla anunciou em comunicado no Instagram, na noite de segunda-feira (28), o fim do casamento com Diogo Mello. Eles estavam juntos desde 2016 e o casório aconteceu em 2019.

Em uma curta publicação na rede social, a atriz de 46 anos, por meio de comunicado assinado pela assessoria de imprensa, informou que o relacionamento acabou e agradeceu aos fãs pelo apoio.

"A assessoria de imprensa de Fabiana Karla comunica que seu relacionamento de cinco anos terminou.Fabiana agradece a todos os fãs pelo carinho e pela energia positiva. Em breve, dividirá com vocês novos sonhos e projetos", dizia o informe.

O casamento de Fabiana Karla e Diogo Mello aconteceu em um cerimônia intimista apenas com amigos em Recife no final de 2019.

O relacionamento do casal chamou atenção da internet no início do namoro pelo rapaz ser 13 anos mais novo que a atriz, que hoje tem 46 anos.

