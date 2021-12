Felipe Neto e Bruna Gomes terminam namoro e youtuber é acusado de acabar relação por ligação

Após quase cinco anos, Felipe Neto e Bruna Gomes terminaram o namoro nesse último fim de semana. A influenciadora digital emitiu nota oficial nas redes sociais afirmando que o youtuber terminou com ela via telefone nesse último sábado (25) de Natal. "Fui surpreendida com telefonema", disparou a jovem.

"Sem que houvesse uma conversa franca, madura e honesta como deve ser entre aqueles que viveram sob um mesmo teto, partilhando sonhos e angústias, alegrias e tristezas, tempestades e calmarias", diz nota publicada no Instagram de Bruna.

Felipe Neto confirma o fim da relação

Felipe Neto, por meio de sua assessoria, se posicionou confirmando o fim da relação e agradecendo o "carinho e preocupação", mas sem entrar em detalhe. O youtuber, que anunciou uma pausa da internet nesse domingo (26), continuará afastado "até se sentir totalmente preparado para voltar".

"Em nome de toda a equipe que está ao lado de Felipe, pedimos que não inventem ou acreditem em teorias e histórias a respeito do término", finaliza a nota de Felipe.