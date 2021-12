Celso Portiolli revela diagnóstico de câncer na bexiga e tranquiliza fãs: 'está tudo bem'

O apresentador Celso Portiolli revelou, nesta terça-feira (28), foi diagnosticado com câncer na bexiga este ano. Segundo ele, que se pronunciou por meio do perfil no Instagram, alguns parentes e amigos ainda não sabiam da doença, mas ele preferiu compartilhar publicamente neste momento.

"Estou aqui para conversar sério com vocês, uma notícia importante sobre a minha vida. Fiz questão de contar os detalhes para que você saiba o que está acontecendo, a verdade", disse ele no início do vídeo, afirmando também que está otimista com o tratamento. Veja:

Em explicação, o apresentador detalhou como se deu o diagnóstico pelos médicos. "Eu tive um câncer de bexiga, que foi encontrado na fase mais precoce possível em um exame de rotina. Foi feito um procedimento endoscópico para a remoção desse pólipo. E agora eu vou ter que fazer um tratamento intravesical, dentro da bexiga, uma imunoterapia chamada BCG", pontuou.

Tratamento para a doença

Ainda confirme as informações repassadas por ele, a chance de cura é de quase 100%. Celso pontuou que a revelação feita pelos médicos sobre o tratamento o deixou aliviado, já que ele deve continuar vivendo normalmente mesmo nesse período.

"Tá tudo bem, tudo ótimo. Eu já sabia e fiz programas ao vivo na televisão e vocês nem imaginavam", continuou. Durante o vídeo, ele ainda agradeceu à esposa, amigos e familiares que estiveram perto dele nesse processo.

"É uma notícia dura de passar? É. Você sabe que minha vida é levar alegria, eu não gostaria nunca de levar uma notícia dessa. Mas quero te tranquilizar: tá tudo bem e vai ficar tudo bem", complementou.