TV Globo pode aproveitar obras inéditas deixadas por Gilberto Braga; saiba detalhes

O autor Gilberto Braga, que morreu em outubro deste ano, aos 75 anos, vítima do Mal de Alzheimer, deixou algumas obras inéditas que podem ser aproveitadas pela TV Globo. As informações são do colunista Flávio Ricco, do R7.

Entre as sinopses entregues e aprovadas pela emissora carioca, mas que não entraram em produção, estão "Feira de Vaidades", para a faixa das 18h, e "Intolerância", para às 23h.

Também integram a listas de projetos desenvolvidos por ele, mas nunca à frente no canal, o episódio para a série "Os Experientes" intitulado como "Juventude Transviada", inteiramente escrito.

Uma minissérie, de 12 capítulos, chamada "O Independente Carioca", e um seriado policial semanal de nome "Cidade Maravilhosa" fazem parte das obras inéditas do autor.

Série documental

A última novela que Gilberto Braga exibida na TV Globo foi "Babilônia", em 2015. Desde então, embora não tenha emplacado outros trabalhos no canal, o novelista sempre estava desenvolvendo novos projetos.

Depois do documentário de "Gilberto Braga: Meu Nome é Novela", do Globoplay, a emissora carioca planeja uma série documental com formato parecido com os que foram feitos sobre Dias Gomes e Janete Clair.