Morre aos 75 anos o autor de novelas Gilberto Braga

O autor Gilberto Braga morreu, na noite desta terça-feira (26), aos 75 anos. Escritor de sucessos como as novelas 'Vale Tudo' (1988) e 'Paraíso Tropical' (2007), ele sofria do Mal de Alzheimer e estava internado no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro. As informações são do G1.

Gilberto Braga nasceu no Rio de Janeiro, em 1945. Estreou na TV Globo em 1972, onde fez minisséries e novelas aclamadas pelo público, como "Escrava Isaura" (1976). De acordo com o jornalista Ancelmo Gois, do O Globo, o autor faria aniversário no próximo dia 1º de novembro.