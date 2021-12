Luísa Sonza e Vitão reatam namoro, diz colunista

Os cantores Luísa Sonza e Vitão estão juntos novamente, segundo informação do colunista Leo Dias, do jornal Metrópoles. Conforme o jornalista, o casal está no mesmo condomínio em Florianópolis, Santa Catarina, onde passará o réveillon.

Moradores locais reconheceram o condomínio Costão Golf por conta da sequência de stories do Instagram publicados pelos dois.

Enquanto Luísa apareceu dançando em uma casa ao lado de uma amiga, Vitão gravou uma sequência de vídeos em uma área com uma extensa área verde.

O casal namorou por quase um ano oficialmente e em agosto deste ano anunciaram o rompimento. Entre os motivos da separação, Luísa apontou na época a pressão recebida pelo casal na internet, em razão de seu relacionamento anterior, com Whindersson Nunes.

"Não queria o término, mas entendo que fica difícil qualquer relação se manter em meio à pressão e ao ataque que vivemos nos últimos tempos", disse Luísa na ocasião.