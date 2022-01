Fernando Fernandes é novo apresentador de 'No Limite'; reality terá edição especial aos domingos

Os fãs de "No Limite" vão ver um novo apresentador no programa em 2022. Fernando Fernandes, atleta paralímpico e ex-participante do Big Brother Brasil (BBB) 2, foi anunciado como novo anfitrião do reality, nesta quinta-feira (6). A novidade foi revelada em vídeo no "Mais Você".

Com previsão de estreia para abril, o "No Limite" ganha mais um episódio semanal: o programa será exibido às terças e quintas, com provas mais desafiadoras e terá um eliminado a cada programa.

"Quero trazer o meu olhar não só como apresentador, mas como uma pessoa que vive superando todos esses limites, não só fisicamente, mas como ser humano, e fazer com que cada participante viva isso intensamente e extraia o melhor de si", disse o novo apresentador.

Na edição 2021, o programa "No Limite" foi apresentado por André Marques.

Programa inédito aos domingos

O programa também ganha mais uma edição aos domingos. Após o "Fantástico", os eliminados da semana se encontram em um programa, inédito, na TV Globo.

Os participantes irão comentar os melhores momentos de experiências e repercutir os acontecimentos mais marcantes das provas e do acampamento.