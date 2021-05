Ex-BBB Fernando Fernandes realiza sonho e constrói casa em praia do Ceará; veja fotos

O ex-BBB Fernando Fernandes está realizando o antigo sonho de ter uma casa de praia. O atleta paralímpico, de 40 anos, finaliza a construção de um residência de luxo na Taíba, no litoral oeste do Ceará. Ele comprou uma antigo imóvel construído na década de 1980.

O atleta acompanha as obras pessoalmente e tentar preservar a estrutura original da casa. "Um dia sonhei que eu teria uma casinha linda de praia. E o sonho está tomando forma do jeitinho que eu sonhei", declarou ele no Instagram.

Participante do BBB 2, Fernando Fernandes ficou impossibilitado de andar após sofrer um grave acidente de carro no ano de 2009. Atualmente, ele tem um quadro no programa "Esporte Espetacular", da TV Globo.

A companheira de Fernando, Laís Souza, uma das tops models da Victoria's Secret e faz parte do casting da famosa agência Elite model, de Nova York, também divulgou algumas imagens das obras.

Veja imagens da casa:

Legenda: Empresa responsável por arquitetura e obra publicou imagens com marcações em Fernando Fernandes Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Parte interna da casa de Fernando Fernandes Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Peças de decoração da casa de Fernando Fernandes, na Taíba Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Fernando Fernandes divulgou fotos da obra da casa em Taíba Foto: Reprodução/Instagram