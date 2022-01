Veja como estão os vencedores do BBB hoje em dia

A cada nova edição do Big Brother Brasil (BBB) se multiplicam personagens da casa mais vigiada do Brasil que farão parte das principais notícias midiáticas durante três meses. Mocinhos, vilões, jogadores e tudo mais em meio a uma disputa por prêmio em dinheiro. Porém, também a cada ano, surge uma dúvida: como estão os ganhadores passados do reality show.

Enquanto alguns escolhem seguir para o anonimato, outros apostam na fama como um caminho para multiplicar o prêmio. A mais recente ganhadora, por exemplo, Juliette Freire, lançou disco, tem mais de 30 milhões de seguidores nas redes sociais e segue como uma das principais influenciadoras do País.

Antes do início da 22ª edição do programa, que é um dos assuntos mais comentados por conta das especulações, montamos uma lista especial com todos os ganhadores do reality. O que eles estão fazendo hoje? Como investiram o prêmio? Confira abaixo:

Kleber Bambam - Vencedor do BBB 1

Bambam foi o primeiro vencedor do Big Brother Brasil, logo após conquistar o público pelo carisma e pela relação engraçada com a boneca Maria Eugênia, montada ainda no confinamento. Na época, o prêmio em disputa era menor que o atual, mas o vencedor apostou em uma loja de materiais e produtos esportivos e se tornou fisiculturista.

Atualmente, Kleber Bambam possui um canal no Youtube, onde publica vídeos na academia e de como se tornou um fisiculturista.

Rodrigo Cowboy - Vencedor do BBB 2

Enquanto o primeiro vencedor destinou o prêmio a outros trabalhos, Cowboy, que venceu a segunda edição do reality, perdeu parte da quantia por conta de investimentos mal-sucedidos.

O ex-BBB, que também perdeu dinheiro na compra de bezerros, acabou preso em 2007, após se tornar suspeito de estelionato na Festa do Peão de Barretos. Para deixar a prisão, ele pagou cerca de R$ 30 mil.

Atualmente, ele segue na vida no campo, no interior de São Paulo, onde mora com a esposa e o filho.

Dhomini Ferreira - Vencedor do BBB 3

Dhomini, que venceu o BBB, também ganhou espaço na mídia por conta do relacionamento com Sabrina Sato dentro do reality. Campeão, aqui fora ele tentou seguir na música, como cantor, formando dupla com o amigo Dhoni.

Sem sucesso, ele também tentou escrever, lançando o livro 'Pode deixar, Eu conto' e até promoveu cursos baseados na história pessoal.

Hoje, Dhomini é casado com Adriana e, juntos, eles promovem atrações turísticas na Chapada dos Veadeiros, em Goiás.

Aparecida dos Santos - Vencedora do BBB 4

Cida, como ficou conhecida durante a passagem pelo BBB, perdeu todo o prêmio do reality show logo após ser fiadora de uma ex-assessora e fazer empréstimos.

Sem emprego fixo, ela entrou para o ramo da confeitaria e vende bolos junto do marido, o que a auxilia na manutenção da casa onde mora, no Rio de Janeiro.

Jean Wyllys - Vencedor do BBB 5

Jean Wyllys resolveu apostar na carreira política logo após a saída do BBB. Na casa mais vigiada do Brasil, foi amigo próximo de Grazi Massafera e ganhou afeição do público pelos posicionamentos fortes.

Atualmente, Jean vive em Berlim, para onde partiu após receber ameças de morte em 2019, mas já foi deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro.

Mara Viana - Vencedora do BBB 6

Mara utilizou parte da quantia do prêmio para comprar a Dallas Pousada, em Porto Seguro, na Bahia. Além disso, custeou o tratamento da filha, que sofria de paralisia.

Hoje, Mara, que já foi auxiliar de enfermagem, concluiu a graduação em Teologia e começou a faculdade de Psicologia.

Diego Alemão - Vencedor do BBB 7

Diego Gasques, conhecido pelo apelido 'Alemão' dentro do BBB, já era empresário. Ao receber a bolada do prêmio, resolveu investir em uma construtora, assim como na presença em eventos sociais.

Entretanto, nem só de sucesso é feita a história do ex-BBB: ele foi preso em Curitiba ainda em 2020, logo após se envolver em um acidente de carro. Além disso, tentou carreira política em 2014, mas não conseguiu se eleger.

Rafinha - Vencedor do BBB 8

Pouco se sabe sobre Rafael Ribeiro, o Rafinha. Ele chegou a aplicar o dinheiro do prêmio e possui um estúdio de tatuagem desde 2014.

Max Porto - Vencedor do BBB 9

Artista plástico, Max Porto continua investindo no ramo, fazendo esculturas e coordenando uma escola para crianças e adultos. O empreendimento tem cursos de programação de jogos, modelagem, desenhos, etc.

Entretanto, a carreira na mídia também não ficou para trás. Atualmente, ele possui um canal de vídeos no Youtube e já ofereceu consultoria para pessoas que desejam ingressar no Big Brother Brasil.

Marcelo Dourado - Vencedor do BBB 10

Marcelo Dourado chegou a participar da 4ª edição do BBB, mas só viria a ser campeão em 2010, após entrar pela segunda vez no confinamento.

Agora, ainda colhendo os frutos da quantia adquirida no programa, ele é campeão de jiu-jitsu, dividindo o tempo entre a arte marcial e o trabalho como empresário.

Maria Melillo - Vencedora do BBB 11

Maria encantou o público do BBB por ser uma das personagens mais devotadas do programa, se entregando ao máximo às narrativas. Após a saída, ela chegou a engatar uma carreira inicial como atriz, participando da novela 'Insensato Coração'.

Hoje, além de apoiar a mãe que passou por tratamento para retirada de um tumor no cérebro, ela faz aparições como ex-BBB em eventos.

Fael Cordeiro - Vencedor do BBB 12

O campeão da 12ª edição do reality é dono de um centro de capacitação de veterinários agrônomos.

A linha seguida por ele, inclusive, já havia ficado clara após a saída do BBB. Na época, Fael usou parte do valor recebido pelo vencedor para comprar duas fazendas.

Fernanda Keulla - Vencedora do BBB 13

Os casos de participantes do BBB que deixaram a casa e engataram participação em programas de TV são muitos, né? No caso de Fernanda Keulla, vencedora da 13ª edição, foi esse o caminho percorrido.

A jovem deixou a carreira como advogada para seguir como apresentadora e modelo, chegando até mesmo a integrar parte da equipe do 'Video Show'. Atualmente, ela é uma das repórteres do Big Brother Brasil e ainda comanda programas no Multishow.

Vanessa Mesquita - Vencedora do BBB 14

A veterinária Vanessa Mesquita tornou-se embaixadora de uma loja de suplementos e, além disso, deu início à faculdade de Marketing.

Hoje, já formada, ela comanda o Intituto Pet Van, que apoia a causa animal fazendo resgates e cuidados.

Cézar Lima - Vencedor do BBB 15

Cézar até tentou, mas não conseguiu seguir na carreira como cantor. Com a falta de êxito, ele se tornou youtuber.

O ex-BBB se tornou também consultor de investimentos financeiros, aplicando as formações em Direito e Economia.

Emily Araújo - Vencedora do BBB 17

Cheia de polêmicas, a campeã do 17º BBB também tentou, assim como muitos outros personagens do programa, carreira nas produções fictícias da Rede Globo. Entretanto, não teve abertura suficiente para tanto.

Hoje, a jovem acumula trabalhos como apresentadora, além de manter o perfil de influenciadora nas redes sociais.

Gleici Damasceno - Vencedora do BBB 18

Para Gleici o caminho também foi parecido, porém com mais aceitação do que Emily. Deixando de lado a carreira como psicóloga firmada em Rio Branco, no Acre, ela tem apostado na face midiática.

Ainda em 2021, ela foi uma das integrantes do 'No Limite', reality show de resistência da TV Globo, enquanto também continua as formações para seguir na carreira como atriz.

Paula Von Sperling - Vencedora do BBB 19

Vencedora de uma das edições menos comentadas do programa, Paula já chegou a revelar que gastou todo o dinheiro do prêmio do Big Brother Brasil.

Atualmente, ela segue no Direito, ofício pelo qual já trabalhava antes mesmo de entrar no reality show. Nas redes sociais, acumula parcerias com marcas, mas segue sendo alvo de polêmicas por conta de falas preconceituosas.

Thelma Assis - Vencedora do BBB 20

Para a médica Thelma Assis, a escolha foi aplicar todo o prêmio do BBB 20 em investimentos econômicos. Ainda assim, a participante do grupo dos anônimos entrou para o mundo da fama e continua fazendo aparições em programas globais.

Durante o início da pandemia de Covid-19 no Brasil, anunciada ainda durante sua participação no BBB, Thelma foi utilizada frequentemente como consultora em alguns programas da emissora.

Juliette Freire - BBB 21

Maior "case de sucesso" do Big Brother Brasil, Juliette já saiu do programa com uma carreira firmada como influenciadora digital, com mais de 30 milhões de seguidores no Instagram. Na final, disputada entre ela, Fiuk e Camilla de Lucas, a paraibana deixou o programa com aprovação de mais de 90% do público.

Atualmente, ela investe na carreira musical, já tendo lançado um EP com produção da cantora Anitta. As duas, inclusive, são integrantes da mesma empresa e compartilham laços de amizade.