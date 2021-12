Tadeu Schmidt se emociona na primeira visita à casa do BBB22

Tadeu Schmidt, novo apresentador do BBB 22, visitou a casa do reality pela primeira vez na quarta-feira (8). O jornalista, que estreia no programa em 17 de janeiro, conheceu mais uma parte dos novos colegas de trabalho.

"Fiquei todo arrepiado! Sério! Olhar para aquele lugar, lembrar quanta história aconteceu ali, quantas vidas se transformaram e quanto mais está por vir… é de arrepiar o Tony Ramos todinho!", declarou o apresentador no Instagram.

Veja:

Tadeu Schmidt ainda falou sobre os trabalhos de mudança na casa. "A obra está a todo vapor! A casa tem novidades muito legais que, evidentemente, eu não posso contar. Mas posso garantir: vocês vão adorar!", declarou o apresentador.

Tadeu Schmidt chegou a publicar vídeo nas obras da casa com o diretor do reality, Boninho.

