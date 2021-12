Internautas especulam participação de Douglas Souza no BBB 22 após atleta deixar clube italiano

O jogador de vôlei Douglas Souza deixou o clube italiano Callipo Sport, nesta quinta-feira (9), e retornou para o Brasil. Após o comunicado, nas redes sociais, internautas começaram a cogitar que o motivo da saída seria a participação de Douglas da edição 2022 do Big Brother Brasil (BBB).

No entanto, até agora, isso é apenas especulação. Não há confirmação do atleta nem da emissora.

Convite de Boninho

Além da saída de Douglas da Itália, uma fala do Boninho, em julho deste ano, ajudou a conjecturar sobre a possível participação do jogador no programa. Na ocasião, o diretor do reality show deixou um convite para Douglas após comentário do Galvão Bueno sobre o carisma do atleta, durante as Olimpíadas de Tóquio.

“O Galvão fez aquela provocação na abertura e eu fui lá olhar as redes do Douglas. O cara é muito bom. Bom de vôlei, joga muito, manda bem, e ainda tem humor, passeia nas passarelas. Então, Douglas, se você gostou da ideia de vir para o Big Brother, o convite está feito”, afirmou.

Saída não foi comunicada ao clube

Outro ponto é que o time italiano informou que Douglas não havia comunicado a saída oficialmente.

"O Callipo Volley soube que o atleta Douglas Correia de Souza deixou a cidade e seus companheiros sem qualquer autorização e justificativa. O clube, profundamente decepcionado com o comportamento inexplicável do atleta, avaliará todas as ações para proteger seus interesses", diz a nota oficial do clube de Vibo Valentia.