Boninho convida Douglas Souza para o BBB 22: 'o convite está feito'

Douglas Souza pode ganhar espaço na TV, caso ela queira. Isso porque Boninho já revelou que está interessado em ter o jogador de vôlei no elenco da próxima temporada do Big Brother Brasil (BBB) 22. Em uma reportagem especial da Globo, veiculada na última segunda-feira (26), para contar a trajetória do atleta, o diretor do programa apareceu logo no final e deixou o convite.

“O Galvão fez aquela provocação na abertura e eu fui lá olhar as redes do Douglas. O cara é muito bom. Bom de vôlei, joga muito, manda bem, e ainda tem humor, passeia nas passarelas. Então, Douglas, se você gostou da ideia de vir para o Big Brother, o convite está feito”, garantiu.

Galvão Bueno foi citado por sugerir, em entrevista, que o jogador participasse do BBB. "eu duvido que o Tiago Leifert e o Boninho não te levem pro próximo Big Brother", comentou o narrador esportivo.

No bate-papo, Douglas não exitou e aceitou a sugestão em participar do reality. "Me chamem, pelo amor de Deus! Eu tô pronto, BBB! Aí vou eu! Quero votar em fulano, já, entendeu? Por falta de afinidade, eu não gosto dele", brincou o jogador de vôlei.

Vídeos dos bastidores das Olimpíadas

O ponteiro da Seleção Brasileira de vôlei Douglas Souza virou sucesso nas redes sociais com vídeos de bastidores dos preparativos para os Jogos Olímpicos de Tóquio. De maneira bem-humorada, dublando músicas e interagindo com o público e com os colegas de time, ele alcançou 2,7 milhões de seguidores no Instagram.

Viral começou na segunda-feira (19) quando ele publicou um registro desfilando, no estilo catwalk, durante treino do Brasil. Vídeo foi repostado pela ex-BBB 21 Camilla de Lucas e rapidamente foi compartilhado por milhares de usuários.

Representatividade LGBTQIA+

Em entrevista à Vogue Brasil em live nesta quinta, Douglas Souza falou sobre o orgulho de ser LGBTQIA+ e representar a comunidade sendo o único gay na Seleção Brasileira de Vôlei em Tóquio.

"Para mim é incrível. Hoje sou o único gay, mas antes tinha o Maique [Reis] comigo. Precisamos ter voz, nossa comunidade precisa disso, e estou recebendo uma quantidade linda de mensagens de apoio. É uma representatividade que precisamos muito", celebrou o jogador.

O atleta sempre aparece nos registros dos bastidores de Tóquio ouvindo, cantando e dançando músicas de Pabllo Vittar. Ele também chama os jogadores da seleção para entrar nas brincadeiras.