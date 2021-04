Inscrições para o BBB 22 já estão abertas; saiba como participar

O BBB 21 ainda nem chegou ao fim, mas para os interessados em participar da 22ª edição do Big Brother Brasil o processo de disputa já começou. Desde a noite de quinta-feira (29), o apresentador Tiago leifert anunciou que as inscrições estão abertas para o novo ano do reality show.

Para preencher os requisitos da primeira etapa, os candidatos devem acessar o portal Gshow, da Rede Globo, no qual o formulário de cadastro já está disponível.

Ao todo, cerca de 85 perguntas, entre questões sobre personalidade, profissão e curiosidades, devem ser respondidas.

Entrevistas online

O lembrete da vez continua sendo o mesmo do ano passado. Por conta da pandemia de Covid-19, as entrevistas serão realizadas de forma virtual, com o intuito de impedir a circulação do vírus em etapas presenciais.

Legenda: O formulário oficial de inscrição só está disponível por meio do Gshow Foto: reprodução/Gshow

Segundo J.B. Boninho, um dos diretores da emissora e principal responsável pelo BBB, as inscrições são limitadas e já estão ocorrendo a todo vapor. Entretanto, o processo continua disponível até que as vagas sejam preenchidas.

Além das instruções para preenchimento da primeira etapa, o Gshow alerta para os cuidados com a inscrição. Segundo o site, apenas o próprio portal possui o formulário disponível, e é necessário estar atento a qualquer tipo de contato da emissora.

Veja o anúncio feito por Tiago Leifert: