Douglas Souza realiza tour em quarto da Vila Olímpica e testa cama de material reciclável

O ponteiro Douglas Souza, da seleção brasileira de vôlei, compartilhou nas redes sociais um tour pelo quarto da Vila Olímpica, em Tóquio, no Japão, onde a equipe está hospedada. O atleta brincou sobre a altura do apartamento e saltou sobre a cama de material reciclável.

A sequência de vídeos mostra o campeão olímpico, em 2016, visitando os quartos do central Isac e do oposto Alan. O ponteiro exibiu a altura do banheiro, além de sambar sobre a cama de papelão.

Douglas Souza Ponteiro da Seleção Brasileira de vôlei "Gente, vocês viram que quase quebrou a cama? Que fez um 'trec'. Eu tô muito em choque. Eu tinha certeza que só a minha ia fazer isso. Tinha muita certeza. Ainda bem que não quebrou. Deu certo. Deu pra sambar, deu pra quicar. Não, mentira. Mas vocês entenderam, cama super aprovada. Aguenta mais de 200kg"

Legenda: Douglas Souza realizou tour nos quartos da Vila Olímpica e pulou sobre a cama de material reciclável Foto: Reprodução

Apesar da aprovação, Douglas Souza relatou medo dos materiais recicláveis. No entanto, de acordo com o Comitê Olímpico Organizador (COI), as camas são resistentes e não irão se desmontar.

"Muito estranho. Parece tudo de papelão pra mim. Um grande prédio de papelão. Uma vibe bem reciclável. Gostei, mas estou com um pouco de medo, não vou negar."

Estreia do Vôlei

A Seleção Brasileira de vôlei estreia nesta sexta-feira (23), às 23h05 (horário de Brasília), contra a Tunísia.