Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Altobeli da Silva sentado em uma poltrona e segurando o celular

Jogada

Atleta brasileiro se revolta com barulho e som funk na hora de dormir em alojamento de Tóquio; veja

Altobeli da Silva fez uma sequência de publicações reclamando do barulho de atletas nos corredores da Vila Olímpica

Folhapress 25 de Julho de 2021

Jogada

Time Brasil realiza desfile de abertura na Vila Olímpica; confira

A medida visa minimizar os riscos de contágio durante o transporte das delegações e dentro do estádio

Redação 23 de Julho de 2021
Montagem de fotos de douglas souza, jogador vôlei da seleção brasileira

Jogada

Douglas Souza viraliza com vídeos dos bastidores das Olimpíadas e alcança 1,2 milhão de seguidores

O atleta da Seleção Brasileira de Vôlei ganhou mais de 935 mil seguidores em dois dias com seus vídeos bem-humorados e memes

Matheus Facundo 21 de Julho de 2021

Jogada

Douglas Souza realiza tour em quarto da Vila Olímpica e testa cama de material reciclável

O atleta brincou sobre a altura do apartamento e saltou sobre a cama de material reciclável

Redação 20 de Julho de 2021
Imagem do pôr do sol com o arco olímpico na frente em Tóquio

Jogada

Conheça as 46 modalidades presentes nos Jogos Olímpicos de Tóquio

A partir do dia 23 de julho, os competidores buscarão uma das honrarias mais importantes do esporte mundial: a medalha de ouro, prata ou bronze

Redação 06 de Julho de 2021

Jogada

Centro de Formação Olímpica abre vagas gratuitas para iniciação esportiva em tênis e vôlei de praia

Crianças e adolescentes de 8 a 17 anos poderão se inscrever de maneira virtual até 21 fevereiro

Redação 08 de Fevereiro de 2021

Jogada

Ferroviário atualiza lista de dispensa com mais quatro jogadores

Klenisson, Leylon, Fernandes e Adriano agora compõem a relação de jogadores que não fazem mais parte do Tubarão para a temporada 2019

Redação 04 de Abril de 2019