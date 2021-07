Conheça as 46 modalidades presentes nos Jogos Olímpicos de Tóquio

O maior evento poliesportivo do mundo está próximo de começar. Os Jogos Olímpicos de Tóquio reunirão aproximadamente 12.750 atletas, de 206 países, na disputa de 46 modalidades, dentre esportes coletivos e individuais.

A partir do dia 23 de julho, os competidores buscarão uma das honrarias mais importantes do esporte mundial: a medalha de ouro, prata ou bronze. Confira abaixo as 46 modalidades presente nos Jogos Olímpicos.

Legenda: O Japão é a sede dos Jogos Olímpicos de 2021 Foto: divulgação / Jogos Olímpicos

Saiba as 46 modalidades presentes na Olímpiada de Tóquio

Basquete

Basquete 3x3

Tiro com arco

Ginástica artística

Nado artístico

Atletismo

Badminton

Baseball e softbal

Vôlei de praia

Boxe

Canoagem Slalom

Canoagem velocidade (sprint)

Ciclismo BMX corrida

Ciclismo BMX Freestyle

Ciclismo – mountain bike

Ciclismo de estrada

Ciclismo de pista

Saltos ornamentais

Hipismo

Esgrima

Futebol

Golfe

Handebol

Hóquei de grama

Judô

Karatê

Maratona aquática

Pentatlo moderno

Ginástica rítmica

Remo

Rugby

Vela

Tiro

Skate

Escalada

Surfe

Natação

Tênis de mesa

Taekwondo

Tênis

Ginástica de trampolim

Triatlo

Vôlei

Polo Aquático

Halterofilismo

Luta

Legenda: Arena Ariake será casa do Vôlei nas Olimpíadas de Tóquio Foto: divulgação / Jogos Olímpicos

Modalidades estreantes nas Olímpiadas

O Comitê Olímpico Internacional (COI) aprovou a entrada de cinco novas modalidades no maior evento poliesportivo do mundo. A Olimpíada de Tóquio marcará a estreia do Surf, do Skate, do Karatê, da Escalada Esportiva e, por fim, o retorno do Beisebol/Softbol – ausente dos Jogos Olímpicos desde 2008.

Surf

Um dos esportes que vem chamando mais atenção no cenário mundial atual chega as Olímpiadas de Tóquio com promessa de fortes emoções. O Surf, com grandes competidores brasileiros, americanos e australianos, principalmente, terá 20 representantes no masculino e no feminino. A modalidade será disputada em Tsurigasaki, na cidade de Chiba.

Cada bateria será disputada por quatro ou cinco atletas, com o tempo de 30 minutos. Nas rodadas finais, o duelo será mata-mata, colocando cada surfista contra o outro. A modalidade tem previsão de ser disputada em quatro dias, podendo ser estendida por mais tempo, dependendo da falta de ondas.

Skate

Popular entre os mais jovens, principalmente, o Skate chega aos Jogos Olímpicos com promessa de radicalizar o espetáculo, com suas manobras. Em Tóquio, a modalidade será dividida em duas categorias: street (corrida de rua) e park (formato de piscina).

Cada país participante poderá ter até três atletas para cada categoria, divididas em masculino e feminino. Ao todo, serão 80 skatistas disputando as Olímpiadas de Tóquio.

Karatê

Nascido no Japão, o Karatê fará sua estreia em Tóquio e será o terceiro esporte presente no maior evento poliesportivo do mundo que segue o sistema de faixas – judô e taekwondo também utilizam a sistemática.

A modalidade será dividida em duas categorias: kata e kumite. A primeira, os caratecas exibiram uma série golpes, entre chutes e socos. No fim, os juízes avaliarão e darão notas para cada performance.

O kumite, por sua vez, colocará frente a frente dois oponentes, que duelarão em uma área de 8 por 8 metros, durante três minutos. Cada golpe aplicado pontua de um a três pontos. O vencedor será o competidor que conseguir abrir uma vantagem de oito pontos ou somar mais ao final do tempo. Ao todo, 82 caratecas participarão das Olímpiadas de Tóquio.

Escalada Esportiva

Dividida em três categorias, a Escalada Esportiva chega aos Jogos Olímpicos para radicalizar ainda mais o maior evento poliesportivo do mundo. Os competidores disputarão entre si (speed), escalando rochas pequenas (bouldering) e rochas grandes (lead). Ao todo, a prática reunirá 20 homens e 20 mulheres.