O treinamento ocorre neste fim de semana, em João Pessoa
O torneio foi realizado no último domingo (27), em Fortaleza
O evento ocorre na unidade do SESC, no Centro, a partir das 9h
Evento reuniu mais de 500 atletas na capital cearense para a seletiva.
A próxima classificatória será na cidade de Aracaju, em Sergipe, em março
O torneio será disputado no Ginásio Paulo Sarasate, entre os dias 16 e 20 de fevereiro; a competição definirá os representantes da Seleção Brasileira da modalidade nas categorias juvenil e adulto
A distribuição foi apresentada a todas as confederações e aprovada no Conselho de Administração
Ao todo, a delegação brasileira soma 54 pódios em Tóquio, no Japão
O Brasil está fora da Olimpíada de Tóquio no Taekwondo
Sem 90% da capacidade de visão no olho direito, o atleta já foi vice-campeão mundial em 2019 e prata nos Jogos Pan-Americanos de Lima