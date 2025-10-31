Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

atlteta

Jogada

Atletas cearenses de taekwondo participam de programa de desenvolvimento na Paraíba

O treinamento ocorre neste fim de semana, em João Pessoa

Redação 08 de Outubro de 2023
Atletas de Taekwondo disputam luta em ginásio

Jogada

Campeonato de Taekwondo do Ceará define classificados para Brasileiro da modalidade; confira

O torneio foi realizado no último domingo (27), em Fortaleza

Redação 30 de Março de 2022
Atletas de Taekwondo disputam luta na modalidade

Jogada

Fortaleza recebe seletiva do Campeonato Brasileiro de Taekwondo neste domingo (27)

O evento ocorre na unidade do SESC, no Centro, a partir das 9h

Redação 24 de Março de 2022
Imagem mostra grupo de pessoas juntas em um ginásio.

Jogada

Cearenses conquistam vaga na seleção brasileira de Taekwondo

Evento reuniu mais de 500 atletas na capital cearense para a seletiva.

Redação 23 de Fevereiro de 2022
Atletas de Taekwondo participam de luta

Jogada

Seletiva Estadual de Taekwondo define classificados para etapa que vale vaga no Mundial Escolar

A próxima classificatória será na cidade de Aracaju, em Sergipe, em março

Redação 31 de Janeiro de 2022

Jogada

Estado do Ceará recebe seletiva da Seleção Brasileira de Taekwondo em fevereiro; veja detalhes

O torneio será disputado no Ginásio Paulo Sarasate, entre os dias 16 e 20 de fevereiro; a competição definirá os representantes da Seleção Brasileira da modalidade nas categorias juvenil e adulto

Redação 20 de Janeiro de 2022

Jogada

COB repassará R$ 165 milhões às Confederações Olímpicas em 2022

A distribuição foi apresentada a todas as confederações e aprovada no Conselho de Administração

Estadão Conteúdo 21 de Dezembro de 2021
Nathan Torquato em ação no taekwondo

Jogada

Brasil vence no taekwondo e se aproxima de recorde de medalhas de ouro nas Paralimpíadas

Ao todo, a delegação brasileira soma 54 pódios em Tóquio, no Japão

Folhapress 02 de Setembro de 2021

Jogada

Disputando o bronze no Taekwondo, Milena Titoneli perde para marfinense Ruth Gbagbi

O Brasil está fora da Olimpíada de Tóquio no Taekwondo

Estadão Conteúdo 26 de Julho de 2021
De Belo Horizonte, em Minas Gerais, o atleta é esperança de medalha para o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Jogada

Saiba quem é Ícaro Miguel, o lutador brasileiro considerado o melhor do mundo em taekwondo

Sem 90% da capacidade de visão no olho direito, o atleta já foi vice-campeão mundial em 2019 e prata nos Jogos Pan-Americanos de Lima

Redação 25 de Julho de 2021
1 2 3