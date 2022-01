Estado do Ceará recebe seletiva da Seleção Brasileira de Taekwondo em fevereiro; veja detalhes

O Estado do Ceará receberá o principal evento de Taekwondo do Brasil, realizado pela Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD): o Grande Slam 2022. O torneio será disputado no Ginásio Paulo Sarasate, entre os dias 16 e 20 de fevereiro.

A competição definirá os representantes da Seleção Brasileira da modalidade nas categorias juvenil e adulto. Ícaro Miguel, Edival “Netinho” Marques e Milena Titoneli, que disputaram os Jogos Olímpicos de Tóquio, participarão do Grand Slam.

O evento será realizado pela primeira vez na capital cearense. Com apoio da Federação Cearense de Taekwondo e da Secretaria de Esporte de Fortaleza, está sendo preparado uma grande estrutura para que atletas, treinadores e staffs sejam recebidos no estado.

“É uma excelente oportunidade para os nossos atletas participarem de um evento desse nível. Nós procuramos, junto a Secretaria do Esporte, trazer cada vez mais jovens para o Taekwondo. No ano passado, conseguimos colocar três atletas na Seleção Brasileira de Taekwondo. É um trabalho crescente onde cada vez conquistamos mais espaço no cenário nacional”, disse Francisco Fábio de Almeida, presidente da Federação Cearense de Taekwondo.

Modalidade em disputa e inscrições

As inscrições para o Grand Slam de Taekwondo 2022 estão abertas desde 14 de janeiro, através do site da CBKTD. Os participantes do torneio poderão optar pela Seletiva Aberta, para os atletas iniciantes disputarem a competição, e, além do Kyorugui (lutas), o campeonato também contará com a categoria Poomsae (formas) que definirá as vagas da Seleção Brasileira de Poomsae da temporada de 2022, em Seletiva Fechada.

Para o presidente da Confederação Brasileira de Taekwondo, Alberto Maciel, a realização do evento “busca levar o Taekwondo por todo o território nacional e, assim, promover a oportunidade para todos os atletas do país mostrarem seu talento.” Além de buscar “criar, através do esporte, a esperança de um futuro melhor.”

