Campeonato de Taekwondo do Ceará define classificados para Brasileiro da modalidade; confira

A 33ª edição do Campeonato Cearense de Taekwondo ocorreu no último domingo (27), na cidade de Fortaleza. Ao todo, a competição contou com 20 cidades representadas, mais de 32 equipes e cerca de 250 atletas envolvidos nas disputas. A programação ocorreu no ginásio do SESC.

A competição valeu o título estadual e também vagas para compor a seleção cearense no próximo Campeonato Brasileiro do esporte, que será realizado em Brasília, no Distrito Federal. Confira abaixo a lista das melhores equipes:

CAMPEÕES SÉRIE A (FAIXA PRETA)

Instituto Cuca (Fortaleza) ASS Icapuiense de Taekwondo (Icapuí) Ronin Taekwondo (Fortaleza)

CAMPEÕES SÉRIE B (FAIXA COLORIDA)

Fish Taekwondo (Caucaia) Força e Honra (Aracati) Força do Tigre (Fortim)

CAMPEÕES POOMSAE

CT Alexandre Nogueira (Fortaleza) Instituto Cuca (Fortaleza) Força e Honra (Aracati)

