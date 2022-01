Seletiva Estadual de Taekwondo define classificados para etapa que vale vaga no Mundial Escolar

A Seletiva Estadual de Taekwondo ocorreu no sábado (29) e definiu os classificados para a etapa nacional da modalidade, que vale vaga no Mundial Escolar, na França. O evento foi realizado na Cuca Barra e garantiu a classificação de 13 atletas/estudantes na classificatória.

Os vencedores de cada categoria irão participar da competição nacional na cidade de Aracaju, em Sergipe, no dia 7 de março. Os principais participantes avançam ao torneio internacional.

Vale ressaltar que o evento local foi organizado pela Federação Cearense Esportiva de Taekwondo juntamente com a Federação Cearense de Desporto Escolar, com apoio do Instituto CUCA e ASCEFED (Associação Cearense das Federações Desportivas).

Lista de classificados na Seletiva Estadual de Taekwondo

Andressa dos Santos Aliança (-44Kg FEM)

Thallya de Lima Santos (-49Kg FEM)

Melrylene de Sousa Rodrigues (-55Kg FEM)

Vitoria Aparecida Vieira de Sousa da Costa (-63Kg FEM)

Thaiany Jeniffer Rodrigues de Freitas (+63Kg FEM)

João Antonio Diotildes Leite (-48Kg MAS)

Marcos Ruan Pereira da Silva (-55Kg MAS)

Pablo Ayala da Silva Rufino (-63Kg MAS)

Levy do Nascimento Nunes (-73Kg MAS)

Nardileno Rodrigues de Souza (+73Kg MAS)

Gabriel Pereira Lima (POOMSAE)

Paula Teles Vidal (POOMSAE)

Paula Teles Vidal (POOMSAE DUPLA)

