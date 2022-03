Fortaleza recebe seletiva do Campeonato Brasileiro de Taekwondo neste domingo (27)

A cidade de Fortaleza recebe neste domingo (27) uma seletiva para o Campeonato Brasileiro de Taekwondo de 2022. O evento, que integra a disputa do Campeonato Cearense da modalidade, ocorre na unidade do SESC, no Centro, a partir das 9h.

Os principais competidores garantem vaga na competição nacional, que ocorre em Brasília-DF. Aos interessados, a entrega será realizada com a doação de 1kg de alimento não perecível.

“O taekwondo cearense vem se destacando nos últimos anos devido à organização e isso está refletindo no aumento de número de praticantes e de resultados significativos de repercussão nacional e também internacional, onde a modalidade conquistou medalhas para Seleção Brasileira”, afirmou Fábio Ronin, presidente da Federação Cearense Esportiva de Taekwondo (FECET).

O torneio tem apoio da Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza (SECEL) e Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD). A organização é da FECET, do SESC e Associação Cearense das Federações Desportivas (ASCEFED).

