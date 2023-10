Atletas cearenses de taekwondo participam de programa de desenvolvimento na Paraíba

Cinco jovens atletas cearenses e dois técnicos estão atualmente participando do Programa de Desenvolvimento Regional (PDR) promovido pela Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD). Esse programa é essencial para o avanço do taekwondo em todas as regiões do Brasil, e na região Nordeste, o evento está sendo realizado em João Pessoa, capital da Paraíba.

O PDR é voltado para os jovens atletas das seleções de base estaduais, divididos em duas faixas etárias: 12 a 14 anos e de 15 a 17 anos. Entre os participantes de 12 a 14 anos, temos os atletas Pablo Mendes (Equipe Ronin Taekwondo) e João Victor (Equipe Ronin Taekwondo). Na categoria de 15 a 17 anos, destacam-se Vitória Aparecida, atual campeã brasileira (Equipe ACT), e Francisco Ismael, titular da seleção brasileira (Equipe Sana). Além dos talentosos atletas, os técnicos Lucas Duarte (Equipe Sana) e Rodrigo Freire (Ronin Taekwondo) estão participando do evento.

O treinamento, que começou em 7 de outubro, continuará até amanhã, dia 8 de outubro. Esta é uma oportunidade valiosa para esses jovens atletas aprimorarem suas habilidades e representarem o estado do Ceará, demonstrando todo o talento e dedicação pelo taekwondo.