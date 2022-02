Cearenses conquistam vaga na seleção brasileira de Taekwondo

Fortaleza sediou, pela primeira vez, o Grand Slam de Taekwondo. A cidade recebeu mais de 500 atletas de todo o Brasil que disputaram vagas na seleção brasileira da modalidade. As competições foram nas categorias Poomsae, Cadete, Juvenil e Adulto, nos naipes masculino e feminino. Os cearenses se destacaram. O evento ocorreu no Ginásio Paulo Sarasate, entre 16 e 20 de fevereiro.

Três deles entraram para a Seleção Brasileira de Taekwondo: Nardileno Rodrigues (titular da categoria Juvenil -78Kg), Francisco Ismael (reserva da categoria Juvenil -78Kg) e Alexandre Nogueira (reserva da categoria Poomsae).

O grupo de atletas do estado saiu com grande resultado da seletiva. Foram 11 medalhas conquistadas, além de três vagas na Seleção nacional em 2022. Nardileno Rodrigues garantiu uma medalha de ouro. Francisco Ismael e Alexandre Nogueira levaram a prata. Com bronze, Ewerton dos Santos, Pablo Ayala, João Antônio, Alexandre Amorim, Theo Cadena, Luziane Brenda, Ivana Elen e Jader Figueiredo.

A competição foi organizada pela Confederação Brasileira de Taekwondo.

