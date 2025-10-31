Fauja Singh corria desde os 89 anos e encontrou no esporte a força para superar um luto pessoal
Maratonista teve 80% do corpo queimado e não resistiu aos ferimentos
Foi detectada a presença das seguintes substâncias: drostanolona, metenolona e nandrolona
As inscrições ainda estão abertas e contam com valores a partir de R$110 para o público geral
Quenianos venceram no masculino e feminino
29ª edição da tradicional prova de rua marca o encerramento das comemorações dos 50 anos da Universidade
Com percursos de 5, 10 e 21km, corrida acontece no dia 17 de dezembro e será a última do ano na capital cearense
Além dos tradicionais percursos de 5km e 10km e da corrida para Pessoas com Deficiência (PCD), esta edição tem como novidade a Meia-maratona Unifor (21km)
Todos os corredores terão três opções de gênero no ato da inscrição: masculino, feminino e não binário
A cerimônia de premiação está marcada para abril, ainda sem dia definido