Idoso sorridente com barba branca, usando turbante preto e jaqueta de corrida nas cores verde, azul e branca, acenando na linha de chegada de uma maratona em Hong Kong, com logos de maratona ao fundo.

Jogada

Maratonista mais velho do mundo morre aos 114 anos em acidente de trânsito

Fauja Singh corria desde os 89 anos e encontrou no esporte a força para superar um luto pessoal

Redação 15 de Julho de 2025
Rebecca Cheptegei

Jogada

Morre Rebecca Cheptegei, atleta das Olimpíadas de Paris, dias após ser queimada pelo namorado

Maratonista teve 80% do corpo queimado e não resistiu aos ferimentos

Diário do Nordeste/AFP 05 de Setembro de 2024
Danielzinho

Jogada

Maratonista Danielzinho é flagrado no doping e está fora dos Jogos de Paris-2024

Foi detectada a presença das seguintes substâncias: drostanolona, metenolona e nandrolona

Estadão Conteúdo/Diário do Nordeste 15 de Julho de 2024

Jogada

1ª Meia Maratona do BNB Clube tem mais de 2.800 atletas confirmados para prova

As inscrições ainda estão abertas e contam com valores a partir de R$110 para o público geral

Redação 02 de Julho de 2024
São Silvestre

Jogada

Corrida de São Silvestre 2023 reúne 35 mil atletas em São Paulo: Veja vencedores

Quenianos venceram no masculino e feminino

Agência Estado e Diário do Nordeste 31 de Dezembro de 2023
corrida

Jogada

Corrida Unifor leva 5 mil competidores às ruas de Fortaleza; veja imagens

29ª edição da tradicional prova de rua marca o encerramento das comemorações dos 50 anos da Universidade

Redação 10 de Dezembro de 2023
meia-maratona

Jogada

Meia maratona Terra da Luz fecha a temporada de corridas de rua em Fortaleza

Com percursos de 5, 10 e 21km, corrida acontece no dia 17 de dezembro e será a última do ano na capital cearense

Redação 01 de Novembro de 2023
Marílson

Jogada

Corrida Unifor tem data definida e traz nova categoria para edição de 2023; veja detalhes

Além dos tradicionais percursos de 5km e 10km e da corrida para Pessoas com Deficiência (PCD), esta edição tem como novidade a Meia-maratona Unifor (21km)

Redação 04 de Outubro de 2023
Maratona

Jogada

Maratona de Londres incluirá categoria para não binários pela primeira vez em 2023

Todos os corredores terão três opções de gênero no ato da inscrição: masculino, feminino e não binário

Diário do Nordeste/AFP 14 de Setembro de 2022
Italo Ferreira comemora medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 2021

Jogada

Italo Ferreira é indicado ao prêmio Laureus, o Oscar do esporte; veja indicados e categorias

A cerimônia de premiação está marcada para abril, ainda sem dia definido

Estadão Conteúdo 02 de Fevereiro de 2022
