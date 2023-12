Corrida Unifor leva 5 mil competidores às ruas de Fortaleza; veja imagens

Na manhã deste domingo (10), a Universidade de Fortaleza (Unifor), instituição de ensino superior da Fundação Edson Queiroz, foi palco da 29ª edição da Corrida Unifor. O evento, que marcou o encerramento das comemorações dos 50 anos da instituição, atraiu mais de 5 mil competidores, que lotaram o campus para disputar as provas de 5km, 10km, 21km, e uma categoria especial para Pessoas com Deficiência (PCD).

5KM

Na prova de 5km, divisão que reúne o maior número de competidores, André Carlos Sousa Sales, do Esporte Clube Pinheiros, de São Paulo, foi o primeiro do dia a cruzar a linha de chegada, enquanto Karine Paiva Colares garantiu o primeiro lugar entre as mulheres.

Legenda: André (centro) foi o vencedor da prova de 5km.





André Carlos Sousa Sales Vencedor da prova de 5km “Fico feliz em vencer a Corrida Unifor. É uma prova de nível nacional organizada por uma instituição que é referência. Cheguei a fazer alguns treinos na universidade e, como bom cearense, me desafiei a participar dessa edição da corrida e, graças a Deus, saí vencedor. Parabenizo a Unifor pelos 50 anos e a organização pela prova”, destacou o atleta vencedor.

10KM

A prova de 10km contou com a participação estrelada de Marílson dos Santos, tricampeão da Corrida de São Silvestre e duas vezes vencedor da Maratona de Nova York. Apesar do currículo, a vitória no masculino ficou com Valdison das Neves Silva. Entre as mulheres, a atleta da Unifor, Pedrina Silva Vieira, repetiu seu sucesso de 2022, e se tornou bicampeã da etapa.

Legenda: Pedrina Silva Vieira foi bicampeã da provas dos 10km.



Embaixador da Corrida Unifor, Marílson dos Santos se disse “maravilhado” pela prova e comentou sua nova fase nas competições.

Marílson dos Santos Embaixador da Corrida Unifor “Pude acompanhar toda a organização da prova e garanto que hoje tivemos uma prova maravilhosa, que não deve nada para outras competições que disputei no Brasil e no exterior. Ao longo do percurso o clima foi de muita descontração e amizade entre os competidores. Pretendo voltar mais vezes, principalmente nesse novo momento da minha vida, deixando o cronômetro de lado e não se preocupando com marca ou com as primeiras posições. Pude me divertir em Fortaleza nesta manhã”, disse um dos maiores ídolos do atletismo brasileiro.

Legenda: Marílson dos Santos é o embaixador da Corrida Unifor.



Marílson, inclusive, foi lembrado pelo grande vencedor da inédita meia-maratona, Joílson Bernardo da Silva.

Joílson Bernardo da Silva Vencedor da prova de 21km “A Corrida Unifor tem um significado especial. Lembro de grandes atletas que participaram do evento desde a década de 1990 e hoje pude colocar meu nome na história e me sagrar campeão da primeira meia-maratona. Uma vitória que tem um significado ainda maior ao saber que Marílson dos Santos está acompanhando tudo de perto, algo que é muito especial, pois é um grande ídolo para mim e para vários outros competidores”, disse.

Recuperada de uma lesão que quase a impediu de participar da etapa, Aline Prudêncio de Freitas, a Aline Pru Pru, foi a primeira mulher vencedora na prova de 21km para mulheres.

Legenda: Aline Pru Pru (centro) venceu a prova de 21km na categoria feminina.

INCLUSÃO

A diversidade e inclusão foram temas centrais da 29ª Corrida Unifor, refletindo o legado e a contribuição da instituição para a comunidade ao longo de suas cinco décadas de existência. Para a vice-reitora de Extensão e Comunidade Universitária, Adriana Helena Santos.





Adriana Helena Santos Vice-reitora de Extensão e Comunidade Universitária “A Unifor é pioneira em corrida de rua em Fortaleza e no Estado do Ceará. Uma edição como essa, que marca os 50 anos com provas emocionantes e uma inédita categoria de 21km, é também a edição que ficará para a história pela inclusão. Foram mais de 700 competidores nas seis baterias voltadas para o público PCD, sendo um dos certames mais importantes do Brasil quando o assunto é inclusão, saúde e bem-estar. Para a Unifor, isso reverbera de forma muito positiva, porque se entrelaça também com nossa missão, que ‘Ensinando e aprendendo’”, pontuou a vice-reitora.

A iniciativa da Unifor é particularmente significativa ao ter proporcionado isenção na taxa de inscrição para os competidores PCD e acessibilidade, como o regulamento em braille, reforçando o princípio da corrida em prol da inclusão. Neste ano, a corrida teve seis categorias específicas para PCD: Deficiente Visual, Deficiente Físico, Deficiente Auditivo, Deficiente Intelectual, Deficiências Múltiplas e Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Legenda: 29ª edição teve categoria especial para Pessoas com Deficiência (PCD).



A primeira dama do Estado do Ceará, Lia Freitas, foi quem deu a largada para os mais de 700 competidores. Ao final da prova, ela reforçou o papel que a Universidade desempenha na sociedade cearense.





Lia Freitas Primeira dama do Estado do Ceará “Essa iniciativa da Unifor é louvável, não só nas comemorações de 50 anos, mas por tudo o que ela já fez ao longo de toda sua história dedicada à filantropia para o Estado do Ceará e para a Capital, com serviços de saúde, além trabalhos de extensão importantes para nossa população e para pessoas com deficiência. Trazer uma oportunidade para essas pessoas saírem de casa e ter um momento de superação e convivência um com os outros mostram a ousadia e o protagonismo da Unifor, bem como o exemplo que a instituição é para o Governo do Estado”, concluiu.

VENCEDORES DA 29ª CORRIDA UNIFOR:

FEMININO

Legenda: Pódio da categoria 5km feminino.

5km

1⁰ Karine Paiva Colares

2⁰ Maria do Socorro de Silva Lima

3⁰ Maria do Socorro Alves Bezerra



10km

1⁰ Pedrina Silva Vieira

2⁰ Aline de Araújo Barbosa

3⁰ Amanda de Oliveira Freitas



21km

1⁰ Aline Prudêncio de Freitas

2⁰ Fernanda Pereira da Silva

3⁰ Ana Catarina Amâncio de Oliveira

4⁰ Edileusa Souza Lima

5⁰ Daniele Lima de Sousa

MASCULINO

5km

1⁰ André Carlos Sousa Sales

2⁰ Antônio José de Sousa Lopes

3⁰ Matheus Leandro de Alencar

Legenda: Pódio da categoria 10km masculino.

10km

1⁰ Valdison das Neves Silva

2⁰ José Wilson Coelho Neto

3⁰ Luiz Guilherme Maciel Melo

Legenda: Pódio da categoria 21km masculino.

21km

1⁰ Joilson Bernardo da Silva

2⁰ Rafael Almeida Silvestre

3⁰ Pedro Ferreira Silva

4⁰ Ronyglayson da Silva Ferreira

5⁰ Fabiano Saldanha Evangelista

PCD

1° NAMME (Núcleo de Apoio Municipal aos Munícipes com Necessidades Especiais do Eusébio)

2° NAPE (Núcleo de Atendimento Pedagógico Especializado de Maranguape)

3° Projeto Inclusão Remar

SORTEIO DE BRINDES PCD

1 Geladeira Esmaltec - ACDM (Associação Cearense de Distrofias Musculares)

1 Fogão Esmaltec - FUNPEN (Fundação Perpétua Magalhães)

1 Gelagua Esmaltec- ASPA (Associação Sobralense de Paradesporto)

1 ano de gás da Nacional Gás - Instituto Felippo Esmaldone