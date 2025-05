Piastri, da McLaren, conquista pole do GP da Emilia-Romagna; Bortoleto é 14º

O piloto australiano Oscar Piastri, da McLaren, líder do Mundial de Fórmula 1, vai largar da pole position no Grande Prêmio da Emilia-Romagna, em Ímola, na Itália, no domingo, após marcar o melhor tempo na classificação deste sábado (17), à frente do atual campeão, o holandês Max Verstappenda Red Bull. A largada da corrida será no domingo (18), às 10h (horário de Brasília)

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber foi eliminado no Q2 e vai largar em 14º.

"Foi uma sessão muito dura, com muitos atrasos e bandeiras vermelhas. Estou feliz com o trabalho realizado e ansioso por amanhã. Tivemos ritmo suficiente para isso", resumiu Piastri.

Piastri arrancou a pole de Verstappen com uma tentativa final muito agressiva que o holandês não conseguiu igualar, terminando 34 milésimos de segundo atrás.

Os britânicos George Russell (Mercedes) e Lando Norris (McLaren) largarão da segunda fila, enquanto as Ferraris de Charles Leclerc e Lewis Hamilton vão iniciar a corrida da sexta fila.

O fim de semana não começou bem para os carros da equipe italiana, que correm diante de sua torcida.

O argentino Franco Colapinto tampouco teve um retorno triunfal. Pilotando uma Alpine pela primeira vez, ele sofreu um acidente no Q1 a mais de 200 km/h e ficou em 15º.

Grid de largada do GP da Emilia-Romagna de Fórmula 1:

1. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:14.670

2. Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:14.704

3. George Russell (GBR/Mercedes) 1:14.807

4. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:14.962

5. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:15.431

6. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:15.432

7. Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) 1:15.473

8. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:15.581

9. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) 1:15.746

10. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:15.787

Eliminados Q2:

11. Charles Leclerc (MON/Ferrari)

12. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)

13. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)

14. Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari)

15. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault)

Eliminados Q1:

16. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)

17. Nico Hülkenberg (ALE/Sauber-Ferrari)

18. Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)

19. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)

20. Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull)