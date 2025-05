Com contrato até fim do ano, Zé Welison é alvo de quatro clubes e pode deixar o Fortaleza

O volante Zé Welison, do Fortaleza, despertou interesse no mercado. Com contrato até o fim de 2026, o atleta está na mira de Fluminense, Grêmio, Sport e Vitória-BA, apurou o Diário do Nordeste.

Até agora, nenhum contato foi realizado diretamente ao clube cearense, apenas sondagens ao staff.

Com 30 anos, o meio-campo perdeu espaço entre os titulares do técnico Juan Pablo Vojvoda. Na atual temporada, soma 19 jogos, com um gol e duas assistências. A chegada foi em 2022, adquirido por R$ 1,25 milhão junto ao Atlético-MG, que comprou 75% dos direitos econômicos na época.

Desde então, participou dos títulos do Campeonato Cearense (2023) e da Copa do Nordeste (2022-2024). Em janeiro, o Sport enviou proposta de R$ 5,5 milhões, recusada.

Em anos anteriores, o Corinthians também manifestou desejo de contar com o meio-campo, mas as tratativas não avançaram. Vale ressaltar que a próxima janela será aberta entre os dias 2 e 10 de junho. Assim, em caso de desfecho, uma negociação deve ser em definitivo.