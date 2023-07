Corinthians faz investida por Zé Welison, do Fortaleza; Tricolor descarta negociação

Presidente do Fortaleza, Marcelo Paz confirmou o interesse do Corinthians no volante Zé Welison. O clube paulista chegou a fazer contato com Tricolor para ter o jogador de 28 anos.

"Fez contato, existe o interesse, mas contamos com o jogador nesse momento", disse o presidente do Fortaleza ao Diário do Nordeste.

Apesar da negativa do Tricolor do Pici, o clube paulista não pretende desistir da contratação. A informação é do ge.

O jogador chegou ao Leão em fevereiro de 2022, por empréstimo do Atlético-MG. O atleta foi adquirido em definitivo por R$ 1,25 milhão e ficou com 75% dos direitos econômicos.

Na Série A de 2023, o jogador já disputou seis partidas vestindo a camisa tricolor. Caso entre no jogo contra o Athletico-PR, alcança o limite que impede a transferência para outro clube do pais.

Ao todo, são 71 jogos 5 gols e 1 assistência pelo Tricolor. Antes, Zé Welison passou por Vitória, Atlético-MG, Botafogo e Sport.

O Fortaleza volta a campo neste domingo (9), a partir das 18h30 (de Brasília). A equipe enfrenta o Athletico-PR na Arena Castelão em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro.



