Fortaleza planeja emprestar zagueiro Brayan Ceballos para time colombiano; veja detalhes

O zagueiro Brayan Ceballos poderá ser o próximo a deixar o Fortaleza. O Tricolor do Pici tem acerto encaminhado para emprestar o jogador para o Junior Barranquilla, da Colômbia. A contratação deve ser efetivada em breve. A informação é do jornalista César Luis Merlo.

O Tricolor do Pici também recebeu proposta do América de Cali, mas tanto o atleta quanto o clube veem a ida para o Junior como melhor alternativa. No contrato, exista a cláusula de intenção de compra do time colombiano.

Em 2023, o jogador de 22 anos foi pouco utilizado. Ao todo, foram 15 partidas com a camisa do Leão, com um gol marcado. O defensor atuou no Campeonato Cearense, Nordestão, Copa do Brasil e Série A.

Ceballos chegou ao Fortaleza em 2022, vindo do Deportes Quindío, da Colômbia. No entanto, o atleta não conseguiu se firmar na equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda.