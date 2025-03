Ferroviário renova contrato com técnico português Tiago Zorro

O Ferroviário renovou o contrato do técnico português Tiago Zorro. O novo vínculo deve ser publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nos próximos dias. Após um começo irregular na temporada, com classificação para a fase de grupos da Copa do Nordeste, mas com duas derrotas seguidas no Cearense, o comandante está em alta no clube e teve seu contrato estendido pela diretoria do Tubarão da Barra.

O atual vínculo do treinador se encerra no final deste mês de março. Zorro chegou, a princípio, com a missão de recuperar o bom futebol do Ferrão, voltar a fazer uma boa campanha no Cearense e levar o time de volta à fase de grupos da Copa do Nordeste, já que em 2024 o clube caiu precocemente na primeira fase, para o ASA/AL, nos pênaltis. Os objetivos do primeiro trimestre foram cumpridos.

No entanto, o principal foco do Tubarão na temporada será a Série D do Campeonato Brasileiro, na qual é bicampeão, conquistando o título em 2018 e 2023. Em 2024, o clube estava na Série C, mas acabou sendo rebaixado.