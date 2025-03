Tiago Zorro exalta Ferroviário após eliminação: ‘talvez merecesse chegar na final’

O técnico português Tiago Zorro exaltou o desempenho do Ferroviário contra o Fortaleza após a eliminação na semifinal do Campeonato Cearense de 2025. No estádio Presidente Vargas (PV), o Tubarão da Barra sustentou a pressão leonina até os 47 minutos do 2º tempo, quando sofreu gol de Lucero - na ida, empatou em 0 a 0. Assim, o comandante ressaltou que o time merecia chegar à final.

"Quero louvar o trabalho desses jogadores, que em mais de 180 minutos competiram com Fortaleza. Não há outra forma do Ferroviário vir jogar com o Fortaleza se não for dessa forma, de ser um time que vai se defender bem e sair em contra-ataque. Conseguimos mais uma vez, não tanto, mas fica o sentimento de que esse grupo talvez merecesse chegar na final. Eu sei que o Fortaleza não vai concordar com isso, mas era um prêmio justo para nós. Desde os primeiros jogos, entramos com duas Copas e chegamos ao último jogo até os 47 minutos do 2º tempo, sempre disputando o jogo". Tiago Zorro Técnico do Ferroviário

Ao término do jogo, Zorro revelou uma conversa com o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza. Na semana, foi o 3º encontro consecutivo entre os comandantes, com duas vitórias do Leão e um empate entre as disputas do Campeonato Cearense e também da Copa do Nordeste.

"Para a sequência da temporada, acho que podemos tirar (do jogo) esse espírito do grupo, de luta. Esse foi o nosso 17º jogo em 2025 desde o dia 5 de janeiro, Fortaleza fez o 12º, então tem a parte física também. No fim, falei com Vojvoda, que deu parabéns por tudo que fizemos acima de tudo”. Tiago Zorro Técnico do Ferroviário

Com a eliminação, o Ferroviário foca agora na Copa do Nordeste. O próximo compromisso está marcado inicialmente para o dia 19, quarta-feira, diante do CRB, fora de casa. O horário e o local ainda são indefinidos. No decorrer do ano, o principal objetivo é a disputa da Série D do Brasileiro.