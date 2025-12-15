PSG faz primeiro treino no Catar antes da final contra o Flamengo pela Copa Intercontinental

O Paris Saint-Germain realizou nesta segunda-feira o seu primeiro treinamento no Catar visando a decisão da Copa Intercontinental contra o Flamengo. A partida está marcada para quarta-feira, às 14h, no Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan.

Após desembarcar em Doha no domingo à tarde, a delegação francesa teve um período de descanso antes de se reapresentar no Centro de Treinamento Al Ersal. A atividade foi realizada com portões fechados, sem acesso da imprensa, assim como ocorreu com os treinos do Flamengo no local.

A programação do PSG prevê ainda uma coletiva oficial nesta terça-feira, no Ahmad bin Ali Stadium, seguida de parte do treinamento com acesso liberado aos jornalistas.

Antes da viagem ao Oriente Médio, o PSG venceu o Metz por 3 a 2 pelo Campeonato Francês, em um dos últimos compromissos da equipe na temporada europeia. Já o Flamengo garantiu vaga na final ao derrotar o Pyramids, do Egito, por 2 a 0, além de eliminar o Cruz Azul, do México, por 2 a 1, nas fases anteriores do torneio.

O confronto entre os campeões da Champions League e da Libertadores promete ser um dos duelos mais aguardados do calendário internacional, reunindo duas das principais forças do futebol mundial em busca do título intercontinental.