Sob comando de Vojvoda, Fortaleza quer manter sequência sem derrotas diante do Athletico na Série A

Fortaleza e Athletico-PR vão se enfrentar em mais um jogo do Campeonato Brasileiro nesse domingo (9). Desde que voltou para a primeira divisão, em 2019, o Tricolor jogou contra o Furacão oito vezes na competição. Sob comando de Juan Pablo Vojvoda, o grupo tem sequência de três partidas sem derrotas para o time paranaense.

O técnico argentino chegou ao clube em 2021. Com ele, o Leão perdeu apenas uma vez para o plantel paranaense, ainda no primeiro turno do Brasileiro. No mesmo ano, o Fortaleza aplicou o maior placar diante do adversário e venceu por 3 a 0 na segunda metade da competição. Na última temporada, os times empataram nos dois confrontos da competição.

RETROSPECTO EM CASA

Desde 2019, foram duas vitórias, dois empates e quatro derrotas na competição. Os dois resultados positivos conquistados pelo Leão foram diante da torcida, na Arena Castelão. A única derrota em casa ocorreu em 2020.

Com o apoio das arquibancadas, neste domingo (9), a partir das 18h30 (de Brasília), o time vai em busca de vencer e manter a sequência sem derrotas para o time paranaense. A Verdinha FM e o Diário do Nordeste acompanham todos os detalhes ao vivo e em tempo real.

HISTÓRICO FORTALEZA X ATHLETICO

(A partir de 2019)

2019

Fortaleza 2 - 1 Athletico

Athletico 4 - 1 Fortaleza

2020

Fortaleza 0 - 2 Athletico

Athletico 2 - 1 Fortaleza

2021

Athletico 2 - 1 Fortaleza

Fortaleza 3 - 0 Athletico

2022