Em fim de contrato com o Ferroviário, Ciel tem proposta do Floresta e avalia situação

Com seu contrato se encerrando junto ao Ferroviário na próxima segunda-feira (31), o atacante Ciel vive impasse nas conversas para renovação e tem proposta vantajosa para assinar com Floresta.

O impasse é por conta do salário do jogador. Atualmente a Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Tubarão da Barra paga uma parte do valor, enquanto a associação paga outra parte. Porém, como atualmente a gerência financeira do futebol ficará apenas com a SAF, existe a intenção de reduzir o salário do jogador.

As negociações continuam, mas a tendência de momento é que o jogador aceite a proposta do Floresta, que é mais vantajosa financeiramente. O experiente atacante chegaria para reforçar o Lobo da Vila, comandado por Leston Júnior, na Série C do Campeonato Brasileiro.

Em sua atual passagem pelo Ferroviário, desde 2023, Ciel soma 40 gols e 7 assistências em 87 jogos disputados. O atleta irá completar 43 anos no dia em que se encerra seu contrato.